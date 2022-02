Potsdam

Auch nach den Winterferien wird auf Potsdams Straßen gebaut. Wo Sie mit Einschränkungen rechnen müssen, erfahren Sie in der Verkehrsprognose für die Woche vom 7. bis zum 13. Februar 2022.

Die Friedrich-List-Straße wird von Montag bis einschließlich Donnerstag jeweils von 20 bis 5 Uhr voll gesperrt. In diesen Zeiten wird das Traggerüst für den Überbau abgebaut. Die Abfahrt von der Nuthestraße stadteinwärts auf die Friedrich-List-Straße ist von der Sperrung nicht betroffen. Es kann allerdings nur in Richtung Alt Nowawes und Rudolf-Breitscheid-Straße und nicht in Richtung Zentrum Ost oder Hauptbahnhof abgebogen werden. Auch der Weg vom Hauptbahnhof auf die Nuthestraße stadtauswärts ist weiter frei – nur die direkte Durchfahrt unter der Brücke ist unmöglich. Für die Zeit der Vollsperrung werden Umleitungen ausgewiesen.

Der Verkehr in der Friedrich-Engels-Straße in Richtung Leipziger Dreieck wird wieder auf der nördlichen Fahrspur geführt. Die südliche Fahrspur wird freigegeben und der Verkehr in Richtung Babelsberg kann wieder die Friedrich-Engels-Straße nutzen. Die Leipziger Straße ist als Einbahnstraße für den stadteinwärtigen Verkehr freigegeben.

Die Straße Brauhausberg ist für Leitungs- und Straßenbaumaßnahmen ab der Albert-Einstein-Straße stadtauswärts als Einbahnstraße ausgewiesen. Die Fußgängerführung im Bereich der Baustelle erfolgt auf dem westlichen Gehweg, Radfahrer werden mittels Radfahrstreifen stadtauswärts auf der Fahrbahn geführt. Radfahrer in Richtung Innenstadt können ab Finkenweg nicht mehr über die Straße Brauhausberg fahren und werden ab Montag über die Leipziger Straße umgeleitet.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Heinrich-Mann-Allee stehen zwei Fahrspuren in Richtung Lange Brücke zur Verfügung. Für Verkehr stadtauswärts muss vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt werden. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung und es herrscht Staugefahr in allen Richtungen.

Für Leitungs- und Straßenbau ist die Behlertstraße zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße weiterhin für den Kfz-Verkehr und Radfahrer gesperrt, Anlieger und Rettungsfahrzeuge kommen aber durch. Die Umleitung für den motorisierten Verkehr in Richtung Norden erfolgt über die Hans-Thoma-Straße, in Richtung Zentrum über die Französische Straße und Hebbelstraße. Die Kurfürstenstraße, Leiblstraße und Gutenbergstraße sind jeweils zwischen Hebbelstraße und Hans-Thoma-Straße für den Durchgangsverkehr in Richtung Nuthestraße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Nuthestraße muss die Umleitung über Hebbelstraße und Französische Straße nutzen.

Die Überquerung der Bahnbrücke Werder – Potsdam für den Fuß- und Radverkehr ist nicht möglich. Zum gesperrten Bereich gehören auch die Wege zur Brücke. Von Werder kommend ist der Weg ab Adolf-Damaschke-Straße am Parkhaus gesperrt; aus Richtung Potsdam-Golm ist der Zugang ab der Werft am Galliner Damm nicht begehbar. Der Weg von Wildpark-West kommend ist ab dem Seesteig gesperrt. Eine Querung unter der Bahnbrücke hindurch ist ebenfalls nicht möglich.

Rund um die Bauarbeiten zum Neubau der Hochstraßenbrücken an der Nutheschnellstraße L40 stehen zwei Fahrspuren stadteinwärts zur Verfügung. Die L40 stadtauswärts ist auf eine Fahrspur reduziert.

Zum Abriss und zur Herstellung der Hochstraßenbrücke bleibt die Friedrich-Engels-Straße unter der Brücke der Schnellstraße L40 auf eine Fahrspur verengt, der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt

In der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Paul-Neumann-Straße und Reuterstraße wird gebaut, der Kreuzungsbereich und die Bahnunterführung sind für den Kfz- und Radverkehr gesperrt.

In Fahrland wird ein Radweg gebaut, deshalb sind die Ketziner Straße und Fahrländer Chaussee in Höhe Königsweg halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt, an der es zu langen Wartezeiten von mehr als drei Minuten kommen kann. Der Einmündung des Königswegs zur Ketziner Straße wird für die Zeit der Baumaßnahme für den Kfz-Verkehr gesperrt.

Für Straßenbauarbeiten muss der Hügelweg halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Von MAZonline