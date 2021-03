Potsdam

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig, die erneut für den Bundestag kandidiert, hat sich skeptisch hinsichtlich der Herangehensweise der Stadtverwaltung beim Krampnitz-Ausbau geäußert. „Man kann Krampnitz nicht in diesen Dimensionen ausbauen, wie es die Stadt plant, ehe es keine Verkehrslösungen gibt“, sagte Ludwig am Donnerstag bei einer von ihr moderierten Diskussionsveranstaltung zu innovativen Verkehrslösungen.

Schützenhilfe bekam Ludwig dabei von anderen Potsdamer CDU-Mitgliedern. Der Groß Glienicker Gregor Ryssel wies auf den drohenden Verkehrskollaps in seinem Ortsteil hin: „Wenn Krampnitz so kommt, wie es kommen soll, bricht der Verkehr zusammen - obwohl das einige in der Stadtverwaltung nicht wahrhaben wollen.“ Auch der Stadtverordnete Matthias Finken – Verkehrsexperte seiner Fraktion im Mobilitätsausschuss – warnte vor voreiligen Schritten.

Doch während Krampnitz erst in den Startlöchern steht, ist andernorts die Verkehrsmisere bereits akut fühlbar. Beispiel: Der boomende „Think Campus“ am Jungfernsee, wo der SAP-Konzern zwei Innovationszentren angesiedelt hat und weitere Firmen nachgezogen hat. Bereits jetzt ist es eine Erfolgsgeschichte – mit noch ausbaufähigem Potenzial. Zehn weitere Neubauten entstehen auf dem Areal mit 60 000 Quadratmetern Bürofläche. 5000 Menschen werden im Jahr 2023 auf dem Gelände nahe der Nedlitzer Brücke arbeiten, erklärte Willi Weber, der bei Engel & Völkers Commercial Potsdam für die Vermietung von Gewerbeimmobilien wie dem Think Campus zuständig ist, bei der Zoom-Diskussion am Donnerstag.

Langwierige Anfahrt zum Campus Jungfernsee

Und doch gibt es laut Weber ein schwerwiegendes Problem: „Der Individualverkehr ist an der Grenze.“ Besonders mit der Anfahrt aus Berlin hapert es. Mindestens 1500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden 2023 täglich aus der Hauptstadt anreisen – nicht ohne beträchtlichen Zeitaufwand. Bereits jetzt finanziert SAP aus eigener Tasche einen Shuttle-Bus, der von Berlin-Westkreuz bis zum „Think Campus“ fährt. Kurz: Lösungen für das Verkehrsproblem müssen her – gerne auch solche, die zunächst futuristisch anmuten. Doch wo ein Wille, da ein Weg – auch wenn er übers Wasser führen sollte: Vorgestellt wurde am Donnerstag ein solargespeistes 180-Personen-Fährfahrzeug, das zwischen einer Anlegestelle an der Glienicker Brücke und dem Jungfernsee-Campus verkehren könnte. Innerhalb von acht Minuten könnte die 3,5-Kilometer-Distanz zwischen der Brücke und dem Campus bewältigt werden, führte Solarboot-Experte Tim Schultze vor den Teilnehmern aus. Schultze betreibt unter anderem die Solar Circle Line in Berlin.

Bereits am 24. März gibt es einen Vorgeschmack auf die Solarboot-Verbindung. Die Presse kann an einer Testfahrt zwischen Glienicker Brücke und dem neuen 65-Meter-Bootssteg am Jungfernsee-Campus teilnehmen, erklärte Willi Weber. Auch die Anreise von Berlin zur Glienicker Brücke soll klimafreundlich in einem Elektro-Bus erfolgen. Beim Thema Finanzierung appellierte Weber an die Innovationsbereitschaft von Stadt und Land: „Es liegt an ihnen, dass dieses Konzept in den Nahverkehrsplan miteinbezogen wird.“ Dafür warb auch Matthias Finken: „Es geht nur, wenn die Stadt ein Mitfinanzier ist.“ Den Wasserverkehr dürfe man als unterstützendes Element in der Verkehrsplanung nicht außer Acht lassen.

Bislang hat sich die Landeshauptstadt beim Thema Wassertaxis zurückhaltend gezeigt. Eine diesbezügliche Analyse, die im Umweltausschuss vorgestellt wurde, hatte sich mit der Wasserweg-Verbindung von Krampnitz nach Potsdam auseinandergesetzt. Fazit: Zu langsam im Vergleich zum Landweg und in den Wintermonaten zu wenig verlässlich.

Doch die Route Krampnitz-Potsdam dürfte noch aus einem anderen Grund gegenstandslos sein, wie Neu Fahrlands Ortsvorsteherin Carmen Klockow (Bürgerbündnis) in der Diskussion einwandte. Angesichts der Naturschutzvorgaben sei in Krampnitz gar kein Bau einer Hafenanlage möglich.

