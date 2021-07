Wo befindet sich die Behlertstraße überhaupt?

Fangen wir ganz von vorne an...Die Behlertstraße beginnt im Osten an der Friedrich-Ebert-Straße und geht bis zur Berliner Straße. Das letzte Teilstück, das eine Einbahnstraße in Richtung Norden ist und heute gesperrt wird, befindet sich genau auf derim Westen der Stadt. Verkehrsteilnehmer, die von der Nutheschnellstraße kommend in Richtung Potsdamer Norden wollen, fahren hier (normalerweise) direkt von der Humboldbrücke in die Behlertstraße, am Neuen Garten vorbei, über die Alleestraße und Reiterweg auf die B2, ohne dass sie durch die Potsdamer Innenstadt müssen. Damit ist es ab heute erstmal vorbei – dazu später mehr.In seinem Buch „“ hat Regionalhistoriker Klaus Arlt , Mitglied der Studiengemeinschaft Sanssouci und Autor zahlreicher Publikationen, zur Geschichte der Behlertstraße geforscht. Seinen Angaben zufolge bestand die Straße „in ihren östlichen Teilen schon im 17. Jahrhundert unter der Bezeichnung „Weidendamm“ (Witam)“. Arlts Recherche ergab, dass sie als Verbindung vom kurfürstlichen Jägerhof in der heutigen Jägerallee mit den Jagdgebieten auf der anderen Havelseite im heutigen Park Klein Glienicke diente.