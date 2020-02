Alkohol, Drogen, Spiele und mehr: Wer an einer Sucht leidet, bekommt in Potsdam seit vielen Jahren Hilfe von der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Die musste ihr Beratungsangebot vor drei Jahren allerdings verknappen – und kehrt nun mit voller Kraft in die Arbeit mit Suchtkranken zurück. Eine Klage gegen die Stadt hält die Awo dennoch aufrecht.