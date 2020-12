Glindow

Ab Weihnachten ist Glindow wieder auf direktem Weg über die Autobahn 10 erreichbar. Sowohl in Richtung Frankfurt (Oder) als auch in Richtung Magdeburg werden die Auf- und Abfahrten zwischen L 90 und A 10 am 24. Dezember freigegeben, teilt der Landesbetrieb Straßenwesen mit.

Das gilt allerdings nicht für Klaistow. Die L 90 in Richtung des Beelitzer Ortsteils bleibt gesperrt. Zwischen der Anschlussstelle Glindow und dem Abzweig nach Kammerode bleibt die Strecke eine Baustelle und wird entsprechend ausgeschildert.

Anzeige

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gebaut wird zurzeit der zukünftige Kreisverkehr an der Zufahrt zum Spargelhof, die Erneuerung der Fahrbahn von der Zufahrt zum Spargelhof bis einschließlich der Anschlussstelle Glindow in beiden Richtungen und der Radweg in diesem Bereich. Diese Arbeiten sollen Ende März 2021 fertig-gestellt sein und liegen laut Landesbetrieb aktuell im Plan. Bereits fertiggestellt sind die Ortsdurchfahrt von Klaistow und die Strecke von Klaistow bis zum Spargelhof.

Lesen Sie auch:

Das Weihnachtsgeschenk für Glindow hat zunächst eine Haltbarkeit von drei Monaten. Voraussichtlich Ende März 2021 wird die A10-Anschlussstelle wieder gesperrt weil der Fahrbahnabschnitt ausgebaut wird. Den genauen Termin und die damit verbundenen Umleitungen teilt der Landesbetrieb zu einem späteren Zeitpunkt mit.

Von MAZonline/axe