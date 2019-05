Potsdam

Die Wetzlarer Straße wird ab Montag für die Erneuerung der Fahrbahndecke zwischen Orenstein- und Koppel-Straße sowie L40 halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung L40 ausgewiesen. Die Abfahrt Wetzlarer Straße wird voll gesperrt. Die Zufahrt von und zur Fritz-Zubeil-Straße wird ebenfalls voll gesperrt, eine Umleitung wird über Ulmenstraße und Orenstein- und Koppel-Straße ausgewiesen.

Die erste Bauphase des Umbaus des Leipziger Dreiecks hat in der Friedrich-Engels-Straße begonnen: Zwischen Friedhofsgasse und Busbahnhof werden Parkbuchten hergestellt, um auf der Fahrbahn Platz für eine zusätzliche Busspur zu schaffen. Die südliche Fahrbahnseite ist gesperrt und das Parken untersagt. Es stehen weiter zwei Fahrspuren zur Verfügung.

Für Leitungsarbeiten ist die Einbahnstraße der Leipziger Straße bis zum Leipziger Eck verlängert. Die Einfahrt vom Leipziger Eck ist nicht mehr möglich. Anlieger müssen die Umleitung über Brauhausberg und Leipziger Straße nutzen.

Albert-Einstein-Straße wird für Leitungsarbeiten gesperrt

Für Leitungsarbeiten wird die Albert-Einstein-Straße abschnittsweise halbseitig gesperrt und der Verkehr im Wechsel mit einer mobilen Ampel geregelt. Die Straße Am Kanal wird für die Sanierung der südlichen Fahrbahndecke zwischen Platz der Einheit und Burgstraße gesperrt. Die Fahrtrichtung L40 wird ab Platz der Einheit über Charlottenstraße, Hebbelstraße umgeleitet. Für Leitungsarbeiten ist die nordöstliche Ausfahrt der Schiffbauergasse halbseitig gesperrt und nur noch die Ausfahrt möglich.

Ab Dienstag wird die Drewitzer Straße für Leitungsarbeiten zwischen Zum Heizwerk/ Zum Handelshof und Möbelhof halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Bahnübergang ausgewiesen. Die Fahrtrichtung stadtauswärts wird über Handelshof umgeleitet.

Ab Mittwoch wird für Leitungsarbeiten die Straße Verkehrshof zwischen Am Buchhorst und Handelshof halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Buchhorst ausgewiesen. Die Fahrtrichtung stadtauswärts wird über Handelshof umgeleitet.

Für den Bau eines Gashausanschlusses ist die Sternstraße in Höhe Haus-Nr. 9 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Für Sanierungsarbeiten eines Hauses ist eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt. Es steht in jede Fahrtrichtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung. Für die Herstellung von Hausanschlüssen ist die Pestalozzistraße zwischen Kopernikusstraße und Heideweg voll gesperrt.

Info Alle aktuellen Informationen zum Verkehrsgeschehen in Potsdam auf www.mobil-potsdam.de.

