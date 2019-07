Potsdam

Die Potsdamer stecken voller Idee; Mehr als 550 Vorschläge sind bereits zum diesjährigen Potsdamer Bürgerhaushalt eingegangen. Das sind knapp vor der Halbzeit des Vorschlagszeitraums deutlich mehr als beim vorigen Mal – da waren es 350.

Am 7. Juni hat Potsdams Bürgermeister und Stadtkämmerer Burkhard Exner den Startschuss für den Bürgerhaushalt 2020/21 gegeben. Die Hinweise wurden per Post, im Internet und bei Info-Ständen in Potsdam West, Babelsberg und Drewitz sowie beim Stadtwerkefest abgegeben.

Vorschläge zu Nahverkehr, Sauberkeit und Schwimmbad

Ein Großteil der bisher eingereichten Vorschläge beziehe sich auf eine klimaschonende Verkehrsentwicklung Potsdams, teilt die Stadtverwaltung mit. Häufig genannt würden dabei die Einführung eines kostenfreien öffentlichen Nahverkehrs. Zudem seien Hinweise zur Verbesserung der Sauberkeit, aber auch Wünsche nach einem weiteren Schwimmbad im Potsdamer Norden eingereicht worden.

Daneben wurden unterschiedliche Hinweise übermittelt, wie Potsdam steigende Ausgaben aus Bürgersicht finanzieren kann. Vorgeschlagen wurden unter anderem die Erhöhung der Übernachtungssteuer und die Anhebung von Bußgeldern.

Punkte zum Prioritätensetzen

Bei der ersten Abstimmungsphase, der sogenannten Priorisierung, erhalten bislang ein Hinweis zur Garnisonkirche und ein Vorschlag zur Förderung von Wohngemeinschaften für junge Menschen mit Behinderung die meisten Punkte. Gefolgt werden diese von einer Idee zur Müllvermeidung, einer Forderung zur Umgestaltung eines Platzes in Fahrland und einem Vorschlag zur Mittelstreifenbegrünung der Breiten Straße.

Auch die Forderung nach einem durchgehenden Radweg an der Havel zwischen Glienicker Brücke und Neustädter Havelbucht zählt viele Unterstützer. Der aktuelle Stand ist unter Potsdam.de/Priorisierung zu verfolgen. Ziel dieser ersten Auswahlrunde ist es, die wichtigsten Vorschläge für das weitere Verfahren zu ermitteln.

Vorschlagsfrist läuft bis zum 2. August

Noch bis zum 2. August 2019 können alle Potsdamer ihre kreativen Wünsche und Ideen für den Bürgerhaushalt 2020/21 einreichen. Dazu stehen der Postweg, die Telefonnummer 0331/2 89 11 20 und die Website www. Potsdam.de/Buergerhaushalt zur Verfügung. Hier sind alle bisher eingereichten Vorschläge, die Möglichkeit zur Teilnahme an der Priorisierung sowie alle Informationen zum Thema hinterlegt. Darüber hinaus wird es Informationsstände zum Bürgerhaushalt am 2. Juli ab 16 Uhr im Hauptbahnhof, am 19. Juli im Stern-Center und am 27. Juli auf den Märkten am Bassinplatz und am Nauener Tor geben.

Ziel des Bürgerhaushalts ist es, bis zum Ende des Jahres die 20 wichtigsten Empfehlungen der Einwohnerschaft zu ermitteln. Diese werden im Januar 2020 der Stadtverordnetenversammlung zur Entscheidung übergeben und können nach einem entsprechenden Beschluss auch Eingang in den Haushalt der Landeshauptstadt finden.

Von MAZonline