Potsdam

Zu wenig Einkommen, Schichtdienst, mangelnde Anerkennung: Der Verkehrsbetrieb Potsdam (ViP) steuert auf die nächste große Personalkrise zu – das zumindest ist die Befürchtung unter Mitarbeitern und Gewerkschaftsvertretern. Kurz vor der nächsten Tarifrunde hat sich Verdi-Betriebsgruppensprecher Wolfgang Böhme deshalb mit einem Schreiben, das der MAZ vorliegt, an die Mitglieder der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung gewandt und um Unterstützung bei den bevorstehenden Tarif-Verhandlungen geworben. „Es muss endlich Schluss damit sein, dass die kommunalen Arbeitgeber nur noch den unteren sozialen Standard anvisieren und denken das reicht“, heißt es.

Kollegen wandern nach Berlin ab

Bundesweit habe das Land Brandenburg trotz einiger Verhandlungserfolge in den letzten Jahren den schlechtesten Tarifvertrag für den Öffentlichen Personennahverkehr – ein Problem, das in Potsdam besonders heikel sei. Denn wer als Busfahrer in das benachbarte Berlin wechselt, verdient dort laut Böhme bis zu 400 Euro mehr. „Da wandern Kollegen schon gerne mal ab.“ Die Stadt Berlin, heißt es in dem Schreiben an die Stadtverordnetenvertreter, habe mit der Gewerkschaft Verdi einen „zukunftsorientierten Tarifvertrag ausgehandelt, mit dem beide Seiten gut leben können“. Das müsse man auch in Brandenburg „gemeinsam hinkommen“.

Wolfgang Böhme ist Gewerkschaftssprecher beim Verkehrsbetrieb Potsdam und hofft auf einen Erfolg bei den Tarifverhandlungen. Quelle: Varvara Smirnova

Weitere MAZ+ Artikel

Doch das Gehalt allein ist es nicht, das unter den Mitarbeitern des Potsdamer Verkehrsbetriebs zu Unzufriedenheit führt. Auch die Arbeitsbedingungen sorgen in Teilen der Belegschaft offenbar für Frust. Nach MAZ-Informationen haben Fahrer nur alle paar Wochen am Wochenende frei, müssten zudem ständig zwischen Früh- und Spätschicht wechseln, Urlaub über Weihnachten sei für viele nur alle paar Jahre möglich. Im Oktober 2018 räumte der damalige und inzwischen geschasste ViP-Geschäftsführer Oliver Glaser gegenüber der MAZ selbst ein, dass manche Dienstregelungen belastend für die Mitarbeiter seien, gerade die geteilten Schichten mit mehrstündigen, nur teilweise bezahlten Pausen zwischen dem Früh- und Spätteil sorgten für Unzufriedenheit. Doch geändert hat sich an den Arbeitsbedingungen seitdem offenbar nichts.

Stress nimmt seit Jahren immer weiter zu

Auch Gewerkschaftsvertreter Böhme spricht in seinem Schreiben an die Stadtverordneten die hohe Belastung an. Dort heißt es: „Die meisten Fahrer im ÖPNV sehen sich, bedingt durch den ständigen Schichtdienst, die fehlende Freizeit, die ein soziales Zusammenleben sehr schwer machen, sowie durch die fehlende gesellschaftliche Anerkennung ihrer Arbeit, als soziale Randgruppe.“ Unter Stress setze viele zudem der häufige Stau im Potsdamer Stadtverkehr, die Unzufriedenheit der Fahrgäste. „Das geht an die Substanz.“

Dabei gesteht auch Böhme ein: Seit der letzten großen Krise 2018 habe sich die Personalsituation verbessert. Damals mussten zahlreiche Bus- und Bahnfahrten gestrichen, teils ganze Linien stillgelegt werden, weil mehr als 30 Fahrer zeitgleich krankgemeldet waren. In der Folge hat der ViP zahlreiche neue Fahrer eingestellt. Doch sollten sich Gehalts- und Arbeitssituation nicht verbessern, „wird sich die Krise wiederholen“, fürchtet Böhme.

Verkehrsbetrieb will sich nicht äußern

Der Verkehrsbetrieb will sich auf Anfrage nicht zu den Vorwürfen und den bevorstehenden Verhandlungen äußern. „Wir bitten, dieses übliche Stillschweigen vor den eigentlichen Verhandlungen zu respektieren“, heißt es. Dabei ist klar: Die Corona-Krise hat auch den ViP hart getroffen, Schätzungen zufolge liegt der Verlust wegen des Rückgangs der Fahrgastzahlen in diesem Jahr bei vier Millionen Euro. Hoch sind auch die Verluste der Stadt als Eigentümerin des ViP. Dennoch hofft Böhme auf die Unterstützung der Potsdamer Stadtpolitik. Reagiert hätten die Fraktionen bisher allerdings nicht auf sein Schreiben. „Nur die Fraktion Die Andere hat Kontakt aufgenommen.“

Von Anna Sprockhoff