Trotz der geltenden nächtlichen Ausgangssperre ab 22 Uhr hält der Verkehrsbetrieb in Potsdam ((Vip) am derzeitigen Ferienfahrplan fest und schickt Busse und Straßenbahnen wie bisher auf die Strecke. Stadtwerkesprecher Stefan Klotz begründete dies am Mittwoch gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung mit der Notwendigkeit, auch nachts die Beförderung von Menschen zu garantieren, die in so genannten systemrelevanten Berufen arbeiten, also unverzichtbar sind zur Aufrechterhaltung des öffentlichen Lebens: „Eine Krankenschwester etwa hat den Anspruch, auch nachts zur Arbeit und wieder nach Hause zu kommen.“

Einige Reduzierungen angekündigt

Kleinere Fahrzeuge als die großen Bahnen und Busse seien nicht verfügbar, sagte Klotz. Der Transportbedarf schwanke auch, und die großen Fahrzeuge böten die beste Möglichkeit, Abstände einzuhalten.

Einige Reduzierungen des Angebotes wegen Corona gibt es aber. So fahren in der Silvesternacht gar keine Straßenbahnen mehr; das war zu früheren Jahreswechseln anders. Diesmal müssen Nachtbusse den Bedarf decken; sie verkehren wie sonst in einer Nacht von Samstag zu Sonntag.

Sonderregeln bis 10. Januar

Wegen der geringeren Weihnachts- und Ferienzeit sowie durch die Corona-bedingten Einschränkungen arbeitet der Vip bis 30.Dezember nach dem Ferienfahrplan. Weil die Corona-Einschränkungenn auch Anfang des kommenden Jahres noch gelten, hat das Unternehmen in Abstimmung mit dem Auftraggeber Landeshauptstadt Potsdam ab dem 4. Januar und bis vorerst 10. Januar folgende Regelungen für den Fahrplan getroffen:

• Bei der Tram gilt der Schultagsfahrplan, die Tram 98 entfällt. Die Schülerfahrten für den Präsenzunterricht der Abschlussklassen sind gesichert.

• Beim Bus gilt ebenfalls der Schultagsfahrplan mit folgenden Einschränkungen: Der Bus N14 verkehrt am Wochenende nur stündlich, statt alle 30 Minuten. Die Schülerfahrten für den Präsenzunterricht der Abschlussklassen sowie für die Notbetreuung im Hort sind gesichert. Die speziellen Schülerfahrten (z.B. Marquardt – Fahrland, Sacrow – Schule Kirschallee) bleiben ebenfalls bestehen.

Weitere Ausdünnung nicht sinnvoll

Man hat zwar die Ausdünnung auch des Ferienfahrplans und den Wegfall der Schülerfahrt der Tram 93 zum Oberstufenzentrum Berliner Straße geprüft. Doch wegen der dann wieder enger sitzenden oder stehenden Schüler durch die Kapazitätsverringerung wieder verworfen.

Während des Lockdowns im April diesen Jahres war die Fahrgastnachfrage kurzfristig bis auf etwa 30 Prozent gesunken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Gründe waren der plötzlich gestiegene Anteil an geschlossenen Firmen, der schnell gestiegene Anteil an Beschäftigten mit Home-Office, die Kita- und Schulschließungen sowie die Verunsicherung der Fahrgäste.

Wieder auf 80 Prozent von 2019

Durch die gezielten Hygienemaßnahmen vieler Firmen, auch des Vip, kehrten die Fahrgäste sukzessive wieder zum öffentlichen Nahverkehr zurück, so dass der Vip bis Ende November wieder rund 80 Prozent der Vorjahresnachfrage erreichte. Anhaltendes Homeschooling und Homeoffice machen nach Einschätzung des Unternehmens aktuell eine vollständiges Erreichen der Fahrgastzahlen vor dem ersten Lockdown „schwierig“.

