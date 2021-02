Potsdam

Der Verkehrsbetrieb in Potsdam will in den kommenden Wochen an alle Schüler, Abo- und Firmenkunden kostenlose FFP2-Masken verteilen. Dafür laufen derzeit die letzten Vorbereitungen, wie der ViP am Freitag mitteilte. Hintergrund dieser großen Verteilaktion ist die seit dem 23. Januar 2021 geltende Tragepflicht von medizinischen Masken in öffentlichen Fahrzeugen sowie an Haltestellen und Bahnhöfen.

Zusammen mit einem persönlichem Anschreiben sollen annähernd 23.000 Stammkunden je eine FFP2-Maske erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Mit der Öffnung von Schulen beginnend ab der kommenden Wochen werden zudem an alle Potsdamer Schüler – rund 27.000 – über ihre Schule FFP2-Masken im Namen der ViP erhalten, verspricht das Unternehmen. Insgesamt stünden dafür knapp 50.000 Masken zur Verfügung.

„Für uns ist es ein wichtiges Anliegen, auf diesem Weg den Kontakt zu den Fahrgästen auch in dieser für alle so schwierigen Zeit zu halten“, so ViP-Geschäftsführerin Claudia Wiest. Der Verkehrsbetrieb werde weiterhin dafür, dass alle Fahrgäste die Schutz- und Hygienemaßnahmen in den Öffentlichen Verkehrsmitteln so vorbildlich wie bisher unterstützen. "Die Pflicht während der Fahrt einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, wird durch einen überwältigenden Anteil der Fahrgäste umgesetzt", so ViP-Geschäftsführer Uwe Loeschmann.

Von Marcus J. Pfeiffer