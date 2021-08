Potsdam

Um den Besuchern der Potsdamer Schlössernacht eine unbeschwerte An- und Abreise zu ermöglichen, wird das Angebot im Tramverkehr am 20. und 21. August jeweils in der Zeit von 15 bis 2 Uhr erweitert. Die Tramlinien 91, 92, 96 und 99 verkehren länger bis gegen 2 Uhr. Das Fahrtenangebot zwischen Hauptbahnhof und dem Park Sanssouci mit den Haltestellen Schloss Charlottenhof und Luisenplatz (Tram 91) wird auf einen annähernden Zehn-Minuten-Takt verdichtet.

Zusätzlich wird bereits ab 15 Uhr bis circa 2 Uhr ein Shuttlebus zwischen den Haltestellen Kirschallee und Schloss Sanssouci angeboten. Ab circa 22 Uhr verkehren Shuttlebusse von Schloss Sanssouci auch zum Hauptbahnhof. Achtung: Anders als in den Vorjahren gelten die Tickets nicht als Fahrkarte im Nahverkehr.

Von MAZonline