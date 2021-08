Potsdam

Der Landesbetrieb für Straßenwesen verteidigt trotz des anhaltenden Baustellenchaos rund um die Vollsperrung an der Friedrich-Engels-Straße die Beschilderung. Sie sei „nach einheitlichen Richtlinien“ durchgeführt worden, heißt es in einer Mitteilung.

Elektronische Tafeln geben Hinweise

So werde auf den elektronischen Hinweistafeln der Stadt auf die Umleitungen Großbeerenstraße–Horstweg–Heinrich-Mann-Allee hingewiesen – beispielsweise auf der B 273 aus Richtung Potsdam Nord sowie am Hauptbahnhof in Richtung Heinrich-Mann-Allee.

Auch der Hinweis auf die baustellenbedingte Sackgasse in der Friedrich-Engels-Straße, aus Richtung Lutherplatz kommend, sei nach rechtlichen Maßgaben korrekt: „Wir beobachten leider immer häufiger, dass Autofahrer das Schild übersehen oder trotzdem reinfahren“, erklärt der Sprecher des Landesbetriebes, Steffen Streu. Da liege es in der Verantwortung der Kraftfahrer, auf Verkehrsführungshinweise zu achten.

Und doch tat sich plötzlich etwas: Seit Dienstagnachmittag steht eine Baustellenabsperrung auf Höhe der Einmündung der Daimlerstraße auf der Fahrbahn in Richtung Sperrung. Sie blockiert eine Spur und macht den Sackgassen-Hinweis deutlicher.

Vollsperrung ist für Brückenbau nötig

Die Vollsperrung sei nötig, da zurzeit an beiden Brücken gleichzeitig Arbeiten durchgeführt würden, die zu einem erhöhten Platzbedarf führten. So würden auf der einen Seite Traggerüste und Hilfsfundamente abgebaut und auf der anderen die Widerlager der alten Brücke entfernt. Die Vollsperrung gilt bis 28. August.

Das Problem wird dadurch verschärft, dass die Friedrich-Engels-Straße auch vor dem Hauptbahnhof am Leipziger Dreieck in Richtung Babelsberg gesperrt ist. Wer ins Gebiet zwischen den Sperrungen fahren will, muss durch die enge Friedhofsgasse fahren.

Von Yunus Gündüz