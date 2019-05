Grube

„Die Laster machen uns kaputt!“, sagt Stefan Gutschmidt. Der Ortsvorsteher von Grube möchte die Brummis fernhalten aus seinem ansonsten idyllischen Dorf mit seinen 440 Einwohnern. „Wenn es wirklich ein Lkw-Durchfahrtverbot für Potsdam geben sollte, muss es auch für uns gelten.“ Dann bleibt den motorisierten Schwergewichten der Schleich-Verbindungsweg zwischen Potsdam und dem Autobahnanschluss bei Leest verwehrt. Dann blockieren sie nicht mehr die enge S-Kurve der Wublitzstraße in Grube; dann hätten die Staus im Frühberufsverkehr ein Ende. „Morgens geht hier gar nichts mehr“, sagt Gutschmidt. Das liegt nicht nur an der zwei Mal fast rechtwinkligen Doppelkurve, sondern auch an der Wublitzbrücke etwas weiter in Richtung Leest. Sie ist derartig schwer verrostet, dass sie nur noch zehn Tonnen Last pro Fahrzeugachse aushält. Rost fällt plattenweise von ihrem Unterbau; die Walzen der Widerlager, auf denen die Brücke sich eigentlich bewegen soll im Wechsel der Temperaturen, sehen festgerostet aus. Die Fahrbahn der Brücke wurde deshalb schon auf eine Spur verengt; eine Staufalle auch für ganz normale Pkw.

Die Brücke zu sanieren, dürfte richtig teuer werden, wie teuer, weiß der Ortsvorsteher nicht. Billiger wäre es die Stadt seiner Ansicht nach gekommen, hätte sie in der S-Kurve ein bröckeliges Haus erworben, das kürzlich zum Verkauf gestanden hat. Wenn man das nämlich abreißt und einen der beiden Knicke streckt, gibt es nur noch einen rechten Winkel. Die Zick-Zack-Straße ist unübersichtlich; in eine Richtung wenigstens hilft da ein großer Spiegel. Eine Bus-Haltestelle liegt in der Kurve. Radwege gibt es nicht, dafür Konflikte zwischen Rad- und Autofahrern: Vor allem Kinder und Senioren weichen auf den ohnehin schon schmalen Gehweg aus. Die Wublitzstraße und mit ihr die S-Kurve sind ein Zubringer für Golm, der umso wichtiger wird, je mehr in Golm gebaut wird. „Der Verkehr wird wachsen“, ist sich Gutschmidt völlig sicher, das Chaos im Berufsverkehr dann auch.

Sie haben sowieso ein schweres Leben auf Grubes Straßen, denn mal gibt es einen Radweg, mal endet er abrupt auf einem Acker. Gutschmidt fordert Lückenschlüsse. Radweglücken gibt es an vielen Stellen; vor allem für Kinder auf dem Weg zur Schule ist das riskant. „Fast alle Kinder aus Grube müssen zur Grundschule nach Bornim“, sagt er, „einige auch nach Töplitz oder zur Kirschallee; natürlich fahren auch viele Erwachsene hier Rad, und gerade unter den Senioren werden es immer mehr.“ Es gibt entweder gar keinen Radweg oder einen auf dem Gehweg. Manchmal schwenkt ein Radweg auf die andere Straßenseite, dann aber mit einer Querungshilfe, einer Mittelinsel; für Gutschmidt ist das „voll in Ordnung“. Aber der gute Radweg nach Golm hört plötzlich auf. Es folgen rund 250 Meter Acker, ehe er kurz vor Golm aus dem Nichts wieder auftaucht. „Hier muss dringend eine Lücke geschlossen werden“, verlangt der Ortsvorsteher, der aber auch nicht müde wird, eine Ortsumgehungsstraße vorzuschlagen, nicht nur die große über den Templiner See, sondern auch einen Abzweig von der Bundesstraße 273 südwärts nach Golm, immer neben der Bahn entlang. Das würde nur einen Streifen Ackerfläche kosten und viel Verkehr von seinem kleinen Ort ablenken, glaubt er.

Und noch etwas gibt Gutschmidt zu bedenken: Die Menschen aus Grube, Golm und Eiche fahren zum Einkaufen nach Potsdam, mit dem Auto, um alles wegzutragen für eine Familienwoche. „Keiner trägt das mit zwei Einkaufstaschen heim!“ Gutschmidt etwa bevorzugt das Stern-Center. Doch wenn die Straßen dauernd staudicht sind, fahren die Leute nach Dallgow und geben ihr Geld woanders aus, warnt er. Autoverkehr zu verringern, sei schon gut, doch viele Menschen am Stadtrand bräuchten mangels Infrastruktur zu Hause das Auto für Erledigungen in der Stadt: „Das wird auch in Krampnitz so passieren.“

Von Rainer Schüler