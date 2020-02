Wem gehört die Stahnsdorfer Straße?

Babelsberg

Fahrradstraße, Einbahnstraße, keine oder kleinere Busse, Parkverbot, ein neuer Fahrradweg unterhalb der Bahntrasse – all das sind Vorschläge der Anwohner der Stahnsdorfer Straße in Babelsberg zur Verbesserung der Verkehrssituation rund um ihr Zuhause.

Dort wird aus ihrer Sicht zu schnell gefahren, rechts vor links genauso missachtet wie Tempo-30-Schilder, dort sind Fahrradfahrer gefährdet, versperren parkende Fahrzeuge zu oft die Sicht.

Meinungen auf zwei Flipcharts

Die Gelegenheit, diese Probleme zu benennen und Vorschläge zu diskutieren, nutzten etwa 40 Babelsberger am Donnerstagabend im Lindenpark. Unter der Überschrift „Wer hat Vorfahrt?“ hatte der Freundeskreis Lindenpark zum Nachbarschaftsgespräch Nummer eins eingeladen. Bereits im Vorfeld konnten Anwohner per Mail ihre Ansichten zum Thema benennen und hatten davon auch reichlich Gebrauch gemacht. Auf zwei Flipcharts waren ihre Hinweise notiert.

Der Einladung von Anke Michalske vom Freundeskreis waren zudem Mitarbeiter von Bau- und Ordnungsamt und Stadtverordnete der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Andere gefolgt. Alle Volksvertreter sind selbst auch Anwohner, fühlen sich wie Babette Reimers ( SPD) unsicher auf dem Fahrrad, wenn ein Bus naht und wissen wie Johannes Näumann (FDP-Kreisvorstand), dass die Straße an keiner Stelle breit genug ist, um den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten.

Einbahnstraße vorstellbar

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, berichtet Andreas Walter, hat einen Antrag eingebracht, der in der kommenden Woche in der Stadtverordnetenversammlung auf der Tagesordnung steht. Sie wollen, dass ein Teil der Stahnsdorfer Straße zur Fahrradstraße wird. Zu diesem Antrag gibt es bereits einen Änderungsantrag der Fraktion Die Andere. Sie wollen, so Jan Kuppert, da der Begriff Fahrradstraße nicht eindeutig definiert sei, Tempo 20, Parkverbote, eine partielle Einbahnstraße und ein Überholverbot für Fahrräder.

Beide Anträge, das zeigt die folgende Diskussion, kommen dem, was die Bürger sich vorstellen, schon sehr nah. Eine Einbahnstraße können sie sich gut vorstellen. Einer fordert, die Busse abzuschaffen. Sie seien an allem Schuld. „Die Busse müssen bleiben“, wird ihm entgegnet. Vielleicht sind kleinere Busse eine Lösung, zumal die Großen nicht wirklich ausgelastet seien.

Auftakt gelungen

Dass die Anwohner sich wirklich viele Gedanken zum Thema machen und dabei nicht nur kritisieren, sondern Veränderungen anstoßen wollen, zeigten zwei ungewöhnliche, aber durchaus überlegenswerte Vorschläge. Man könne doch einen neuen Fahrradweg unterhalb der Bahntrasse anlegen, lautet der eine. Und der zweite regt an, für Fußgänger und Radfahrer auf nur einer Straßenseite einen Weg auszubauen. Das schaffe mehr Platz für alle Verkehrsteilnehmer.

Die eine richtige Lösung gab es an diesem Abend freilich nicht. Doch das große Interesse der Bürger war für den Freundeskreis die Bestätigung, mit dem Nachbarschaftsgespräch den Nerv getroffen zu haben. Nummer zwei könnte folgen.

Von Elvira Minack