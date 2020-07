Innenstadt

Der angekündigte langwierige Umbau der Behlertstraße sorgt für politische Diskussionen. Ralf Jäkel als Bauexerte der Linken regt in einer kleinen Anfrage die Rückbesinnung auf frühere Tunnelpläne zur langfristigen Entlastung des Verkehrsknotenpunktes an.

Tiergartentunnel als Vorbild

Er skizziert nach dem Vorbild des Berliner Tiergartentunnels den Bau einer längeren Unterführung unter Behlertstraße und Alleestraße vom Abgang der Humboldtbrücke mit Ausgängen an der Kurfürstenstraße und an der Nedlitzer Straße/Pappelallee.

Anzeige

Die CDU fordert in einem Antrag für die nächste Stadtverordnetensitzung im August eine deutliche Verbesserung der Verkehrssicherheit für Radfahrer.

Weitere MAZ+ Artikel

CDU : Lkws auf der Fahrradspur

Laut Fraktionschef Götz Friederich kommt es im Straßenverlauf von Behlertstraße und Am Neuen Garten „regelmäßig zu gefährlichen Situationen im Verkehrsgeschehen“. So nutzten Lkw in der Kurve „regelmäßig den Radweg“. Der „bauliche Zustand der Straße“ lasse allerdings auch keine andere Fahrweise zu.

Wie berichtet, soll die Behlertstraße als eine der wichtigsten Verkehrsadern in den Potsdamer Norden ab November über eineinhalb Jahre für eine Grundsanierung komplett gesperrt werden.

74 Wochen Bauzeit für 400 Meter Straße

Begründet werden die 74 Wochen Bauzeit für die gerade einmal 400 Meter zwischen Berliner Straße und Gotischer Bibliothek mit einer Vielzahl von Leitungen für Strom, Wasser und Telekommunikation im Untergrund, dem hohen Grundwasserstand sowie mit möglichen Bodendenkmälern als zusätzlichem Unsicherheitsfaktor.

Für Radfahrer ist nach dem Umbau ein breiter Schutzstreifen angekündigt. Der Autoverkehr soll wie gehabt auf zwei Spuren Richtung Norden rollen.

Ein Tunnel von der Abfahrt Humboldtbrücke bis zur Alleestraße, der als große Lösung vor allem für fließenden Verkehr auf der Berliner Straße sorgen sollte, ist in der Vergangenheit immer wieder einmal diskutiert worden. Die Absage kam vor allem aus Kostengründen.

Lesen Sie auch: Behlertstraße für Umbau eineinhalb Jahre komplett gesperrt

Von Volker Oelschläger