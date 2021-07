Die nächste Bauphase am Leipziger Dreieck beginnt am Montag, das bedeutet: die Ampel werden abgeschaltet. Zwei Mal muss in dieser Woche zudem die Nutheschnellstraße gesperrt werden. Wo auf Potsdams Straßen außerdem erhöhte Aufmerksamkeit und Geduld gefragt sind, erfahre Sie hier.