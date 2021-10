Potsdam

Auch in dieser ersten Woche nach den Herbstferien ist in Potsdam viel los – zumindest auf den Straßenbaustellen. Achtung ist vor allem an folgenden Abschnitten geboten:

Umbau Leipziger Dreieck: Friedrich-Engels-Straße

In der Heinrich-Mann-Allee stehen wieder zwei Fahrspuren in Richtung Lange Brücke zur Verfügung. Für den stadtauswärtigen Verkehr muss vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt werden. Der Verkehr in der Friedrich-Engels-Straße in Richtung Leipziger Dreieck wird auf der nördlichen Fahrbahn geführt. Die südliche Fahrbahn ist für Straßen- und Leitungsarbeiten gesperrt. Die Friedrich-Engels-Straße ist in Höhe Hauptbahnhof für den Kfz-Verkehr vom Leipziger Dreieck kommend in Fahrtrichtung Babelsberg gesperrt. Eine Umleitung wird ausgeschildert. – Staugefahr in allen Richtungen!

Behlertstraße

Für Leitungs- und Straßenbau ist die Behlertstraße zwischen Berliner Straße und Kurfürstenstraße für den Kfz-Verkehr und Radfahrer gesperrt. Die Arbeiten in der Behlertstraße werden in zwei Bauabschnitten erfolgen, um den Anliegerverkehr und Rettungsverkehre zu gewährleisten. Der Kfz-Verkehr wird während der Sperrung der Behlertstraße je nach Ziel auf zwei Umleitungen geführt. Die Umleitung in Richtung Norden erfolgt über die Hans-Thoma-Straße im Gegenverkehr. Die Umleitung für Pkw in Richtung Zentrum erfolgt über die FranzösischeStraße und Hebbelstraße.

Die Kurfürstenstraße, Leiblstraße und Gutenbergstraße werden jeweils zwischen Hebbelstraße und Hans-Thoma-Straße für den Durchgangsverkehr in Richtung Nuthestraße gesperrt. Der Verkehr in Richtung Nuthestraße muss die Umleitung über Hebbelstraße und Französische Straße nutzen.

Für Schwerverkehre von der Nuthestraße (über 7,5t) müssen die Gutenbergstraße und Hans-Thoma-Straße in Richtung Norden gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Berliner Straße, Am Kanal, Yorckstraße, Breite Straße über die B2.

Der Radverkehr durch die Behlertstraße muss ebenfalls umgeleitet werden. Die Umleitung erfolgt über die Gutenbergstraße in Richtung Zentrum. In Richtung Norden erfolgt die Umleitung über Otto-Nagel-Straße und Mangerstraße. Im gesamten Innenstadtbereich ist mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Wenn möglich sollte die Sperrung weiträumig oder mit Bus, Tram oder Rad umfahren werden.

Eisenbahnbrücke Werder - Potsdam

Die Eisenbahnbrücke über den Zernsee zwischen Werder und Wildpark-West bleibt für Fußgänger und Radler gesperrt. Quelle: Luise Fröhlich

Die Vorbereitungen für den Bau der neuen Fuß- und Radwegbrücke über den Großen Zernsee zwischen Potsdam und Werder laufen weiter. Zurzeit wird die Gründung, also der Übergang zwischen Bauwerk und Boden, für die Unterbauten der neuen Brücke hergestellt, die danach eingebaut werden. Die notwendigen Arbeiten machen die Verlängerung der zurzeit bestehenden Vollsperrung für Fußgänger und Radfahrende erforderlich. Eine teilweise Öffnung zu den Wochenenden oder nach Arbeitsende sind aus Sicherheitsgründen nicht umsetzbar.

Es ist beabsichtigt, die Sperrung über die Feiertage zum Jahreswechsel 2021/2022 aufzuheben, da die Baufirmen Betriebsferien haben. Bis dahin ist die Überquerung der Bahnbrücke für den Fuß- und Radverkehr weiter nicht möglich. Zum gesperrten Bereich gehören auch die Zuwegungen zur Brücke. Von Werder kommend ist der Weg ab Adolf-Damaschke-Straße am Parkhaus gesperrt; aus Richtung Potsdam, Ortsteil Golm, ist der Zugang ab der Werft am Galliner Damm nicht begehbar. Der Weg von Wildpark-West kommend ist ab dem Seesteig gesperrt. Eine Querung unter der Bahnbrücke hindurch ist ebenfalls nicht möglich.

Die Landeshauptstadt bittet dringend darum, dass den Beschilderungen aus Sicherheitsgründen generell und voll entsprochen wird. Wiederholt kam es zu gefährlichen Situationen auf der Baustelle, da sich Radfahrende und zu Fuß gehende nicht an die Absperrungen hielten. Illegale Querungen der Gleise oder der Bahnbrücke sind lebensgefährlich, behindern den Bauablauf und den Schienenverkehr.

Lotte-Pulewka-Straße

Aufgrund von Tiefbauarbeiten muss die Lotte-Pulewka-Straße in Höhe Humboldtring für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr wird über die Babelsberger Straße und Friedrich-List-Straße umgeleitet.

Kaiser-Friedrich-Straße/Kuhfortdamm

Für Arbeiten an einer Trinkwasserleitung muss der Kuhfortdamm für den Kfz-Verkehr gesperrt werden. Die Reiherbergstraße und die Kaiser-Friedrich-Straße müssen in diesem Bereich halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.

Nutheschnellstraße/L40

Im Bereich der Baumaßnahme zum Neubau der Hochstraßenbrücken stehen zwei Fahrspuren stadteinwärts auf der L40 zur Verfügung. Die L40 stadtauswärts ist auf Fahrspur reduziert. Staugefahr in stadtauswärtiger Richtung!

Paul-Neumann-Straße/Benzstraße/Stahnsdorfer Straße

Das Regenwasser- und Schmutzwassersystem soll in der Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Paul-Neumann-Straße und Reuterstraße neu geordnet werden. Hierzu sind in mehreren Bauabschnitten umfangreiche Sperrungen in der Rudolf-Breitscheid-Straße und Paul-Neumann-Straße notwendig. Die Arbeiten beginnen im Kreuzungsbereich Benzstraße, Stahnsdorfer Straße und Paul-Neumann-Straße. Der Kreuzungsbereich und die Bahnunterführung muss für den Kfz-Verkehr und Radverkehr gesperrt werden. Der Verkehr wird umgeleitet.

Leipziger Straße

Zum Straßen- und Leitungsbau ist die Leipziger Straße zwischen Speicherstadt und Leipziger Dreieck voll gesperrt. Der Verkehr wird über den Brauhausberg umgeleitet. Es besteht erhebliche Staugefahr in stadteinwärtiger Fahrtrichtung auf der Straße Brauhausberg. Es wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen. Aufgrund des Baufortschrittes hat sich die Vollsperrung im Baubereich verschoben und somit die Anliegererreichbarkeit verändert. Die Vollsperrung für den Kfz ist im Bereich zwischen Straße Altstadtblick und Tiefgaragenzufahrt blu. Die Speicherstadt ist mit dem Kfz nur noch von Süden kommend erreichbar.

Brauhausberg

Für den Ausbau der Straße Brauhausberg müssen die Parkplätze und der westliche Gehweg zwischen Max-Planck-Straße und Brücke Havelblick gesperrt werden. In Höhe Brücke Havelblick wird eine Fußgängerampel installiert. Die Fahrbahn muss eingeengt werden. Die Straße Brauhausberg kann weiterhin im Zweirichtungsverkehr genutzt werden.

Heinrich-Mann-Allee

Für die Erschließung des Baufeldes auf dem ehemaligen Tramdepot muss der Geh-/Radweg gesperrt werden. Zur Führung der Fußgänger und Radfahrer wird eine der beiden stadteinwärtigen Fahrspuren gesperrt.

Straße des Friedens (Satzkorn)

Für Straßenbauarbeiten muss die Straße des Friedens in Satzkorn zwischen Tulpenweg und Rosenweg für den Verkehr gesperrt werden.

Hügelweg

Für Straßenbauarbeiten muss der Hügelweg halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird als Einbahnstraße in Richtung Rückertstraße geführt. Die Gegenrichtung wird umgeleitet.

Georg-Hermann-Allee

Für die Erschließung der neuen Baufelder wird die Georg-Hermann-Allee an mehreren Stellen zwischen Esplanade und Erich-Arendt-Straße in beiden Richtungen voll gesperrt.

Von MAZonline/nf