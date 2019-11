Potsdam

Neue Woche, neue Staus. Autofahrer in Potsdam brauchen an folgenden Engpässen viel Geduld:

Umbau Leipziger Dreieck: Friedrich-Engels-Straße

Für umfangreiche Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten stehen in der Friedrich-Engels-Straße Höhe Zufahrt Leipziger Dreieck nur eine Fahrspur in Richtung Babelsberg und zwei Abbiegespuren zum Leipziger Dreieck zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt.

Friedrich-Engels-Straße

Aufgrund eines Schadens an einer Regenwasserleitung ist die Friedrich-Engels-Straße Höhe Freiland halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Staugefahr!

Friedrich-Ebert-Straße

Aufgrund eines Rohrbruchs ist die Friedrich-Ebert-Straße zwischen Ebräer- und Yorckstraße, nur Richtungsfahrbahn Yorckstraße, voll gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über Charlotten-, Dortu- und Yorckstraße.

Französische Straße

Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal halbseitig gesperrt. Es ist eine Einbahnstraße in Richtung Am Kanal ausgewiesen.

Pappelallee

Die Ampelanlagen an der Kreuzung Pappelallee / Georg- Herrmann Allee sowie Pappelallee / Reiherweg werden vom 18.11. bis 20.11.2019 modernisiert und umgebaut. In diesem Zeitraum sind die Ampeln ausgeschaltet. Es erfolgt die Umrüstung auf LED-Technik und energiesparende 24 Volt-Technologie. Wir bitten um Ihre erhöhte Aufmerksamkeit.

Babelsberger Straße

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Babelsberger Straße zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße voll gesperrt. Über eine Behelfsfahrbahn wird die Fahrtrichtung Kreisverkehr aufrechterhalten. Die Umleitung der Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen.

Großbeerenstraße

Für die Verlegung einer Fernwärmeleitung ist die Großbeerenstraße zwischen Grünstraße und Filmparkzufahrt halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt. Staugefahr!

Horstweg

Für die Herstellung eines Hausanschlusses wird der Horstweg in Höhe Dieselstraße punktuell halbseitig gesperrt. Der Verkehr kann unter Beachtung des Gegenverkehrs in beiden Richtungen weiterhin fahren.

Schlänitzseer Weg

Für Straßenbauarbeiten ist der Schlänitzseer Weg zwischen Grube und Schlänitzsee voll gesperrt.

Brunnenallee

Für Straßenbauarbeiten ist die Brunnenallee zwischen Heinrich-Mann-Allee und Am Bahndamm vollgesperrt. Die Erschließung erfolgt provisorisch über die Drewitzer Straße.

