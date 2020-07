Potsdam

Sommerzeit, Baustellenzeit. Hier müssen Autofahrer in dieser Woche besonders viel Geduld aufbringen:

Breite Straße

Für Leitungsarbeiten muss die rechte Fahrspur der Breiten Straße zwischen Zeppelinstraße und Schopenhauerstraße in Fahrtrichtung Lange Brücke gesperrt werden. Es muss jeweils schon in der Zeppelinstraße eine der zwei Abbiegespuren in die Breite Straße gesperrt werden. Für die Sanierung der Fahrbahndecke wird ab 9. Juli 2020 die Südfahrbahn der Breiten Straße Höhe Marktcenter zwischen Zeppelinstraße und Schopenhauerstraße in Fahrtrichtung Lange Brücke gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich am 11. Juli 2020 beendet. Die Umleitung erfolgt über Hegelallee und Kurfürstenstraße. Es wird Stau auf der Umleitungsstrecke geben. Wir empfehlen eine weiträumige Umfahrung oder die Nutzung alternativer Verkehrsmittel.

Nutheschnellstraße / L40

Für den Neubau der Hochstraßenbrücken ist die L40 in beiden Fahrtrichtungen auf jeweils eine Fahrspur reduziert. Staugefahr in stadteinwärtiger Richtung. Die stadtauswärtige Abfahrt zur Lotte-Pulewka-Straße ist voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgewiesen. Das Linksabbiegen aus der Friedrich-List-Straße auf die L40 ist gesperrt. Eine Umleitung über Rudolf-Breitscheid-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ist ausgeschildert.

Friedrich-Engels-Straße

Für Brückenbauarbeiten des Landesbetriebes ist die Friedrich-Engels-Straße Höhe L40 halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel im Wechsel geregelt.

Umbau Leipziger Dreieck

Am Dienstag erfolgt die Einrichtung einer neuen Bauphase am Leipziger Dreieck. Hierzu ist die Abschaltung der Ampeln notwendig. In der stadteinwärtigen Heinrich-Mann-Allee stehen wieder 3 Fahrspuren zur Verfügung. Das Rechtsabbiegen in die Friedrich-Engels-Straße aus der südlichen Heinrich-Mann-Allee ist verboten. In der Friedrich-Engels-Straße stehen weiterhin nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung. In der Leipziger Straße stehen wieder alle Fahrspuren zur Verfügung.

Potsdamer Chaussee / Groß Glienicke

Für Leitungsarbeiten muss die B2 Potsdamer Chaussee zwischen Glienicker Dorfstraße und Straße Am Park punktuell halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt.

Charlottenstraße und Hebbelstraße

Für Leitungs- und Straßenbau ist die Charlottenstraße und Hebbelstraße vor der Französischen Kirche voll gesperrt. Eine Umleitung wird ausgewiesen.

Französische Straße

Aufgrund eines Hausneubaus ist die Französische Straße zwischen Posthofstraße und Am Kanal voll gesperrt.

Rudolf-Breitscheid-Straße

Für den Umbau der Tram-Haltestelle Höhe Kino ist die Rudolf-Breitscheid-Straße voll gesperrt.

Fontanestraße

Für den Umbau der Tram-Haltestelle Fontanestraße ist die Rudolf-Breitscheid-Straße halbseitig gesperrt.

Große Weinmeisterstraße

Für Leitungsarbeiten ist die Große Weinmeisterstraße zwischen Glumestraße und Kleine Weinmeisterstraße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Süden ausgewiesen.

