Still und heimlich ist das letzte Verkehrsprojekt der Deutschen Einheit in Potsdam abgeschlossen worden: der Ausbau des Sacrow-Paretzer Kanals. Die neu errichtete Wartestelle Paretz erhielt am Dienstag grünes Licht vom Wasserstraßen-Neubauamt Berlin (WNA) und ging in Betrieb.

Symbolische Schlüsselübergabefür die Wartestelle Paretz (v.l.): Roland Ihlefeldt (Baubevollmächtigter des WNA Berlin), Bauoberrätin Heike Barth (stv. Leiterin des WNA Berlin), Bauoberrätin Gerrit Riemer (stv. Leiterin des WSA Spree-Havel) und Thomas Kesten (Bereichsleiter Ost der HÜLSKENS Wasserbau GmbH & Co. KG). Quelle: Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

Der zwölf Kilometer lange Kanal-Ausbau dauerte deutlich länger, als ursprünglich geplant. Das gilbt aber für fast jedes der 17 Verkehrsprojekte zwischen West- und Ostdeutschland. Als der damalige Bundesverkehrsminister Günther Krause (CDU) das Programm 1991 vorlegte, ging er optimistisch von einer Fertigstellung weitestgehend innerhalb eines Jahrzehnts aus.

Potsdams Schlüsselprojekt beim Ausbau der Binnenschifffahrt

Zumindest in Potsdam ist das Projekt Nummer 17 – das einzige Wasserstraßenprojekt – nun abgeschlossen. Es sei „eines der wichtigsten Schlüsselbauvorhaben“, sagt WNA-Leiter Rolf Dietrichs: „Ein dafür vor dem Bundesverwaltungsgericht mit dem BUND geschlossener Vergleich zu einer bedarfsgerechten und umweltverträglichen Ausbauplanung war auch richtungsweisend für die inzwischen bestandskräftig planfestgestellte Ausbauplanung für das VDE17 in der Stadtstrecke Berlin.“

Der Ausbau des Sacrow-Paretzer Kanals begann 2013. Baurecht gab es schon seit 2008. Umweltverbände hatten aber kritisiert, dass die Vertiefungen und Verbreiterungen des Schifffahrtsstraße negative Auswirkungen auf Auengebiete und den Durchfluss der Havel insgesamt hat. Zudem basiere das Projekt auf der veralteten Annahme, der Güterverkehr auf dem Wasser nähme zu, hieß es. In der Einigung blieb es dann bei der Vertiefung des Kanalbettes auf vier Meter, aber die Einfahrt in den Jungfernsee, der Nedlitzer Durchstich, durfte nicht verbreitert werden.

Mündung Havelkanal (l.) in den Sacrow-Paretzer Kanal. Quelle: WNA Berlin

Laut WND konnte der Kostenrahmen von 62 Millionen Euro für den Kanal-Ausbau trotz der Verzögerungen eingehalten werden. Der Bund übernahm 35 Millionen Euro, aus europäischen Mitteln flossen weitere 27 Millionen Euro. Der Sacrow-Paretzer Kanal ist integraler Bestandteil der internationalen Wasserstraße E70 von Rotterdam bis nach Klaipeda und damit Teil des transeuropäischen Verkehrsnetzes. Die E70 schließt Stettin als einzigen Ostseehafen ans westeuropäische Binnenland an.

625.000 Kubikmeter Schlamm aus dem Kanal gebaggert

Der letzte Bauabschnitt, der jetzt abgenommen wurde, umfasste unter anderem den Einbau von 500 Tonnen Spundwandstahl und 300.000 Tonnen Wasserbausteinen sowie das Ausbaggern und Verwertung von 625.000 Kubikmeter Kanalschlamm. Im Zuge einer naturschutzfachlichen Bauüberwachung wurden unter anderem drei Ersatzburgen für Biber und drei Zwischenhälterungen für Zauneidechsen errichtet. Auch nach Blindgängern wurde umfangreich gesucht.

Zuvor waren bereits alle Brücken über den Sacrow-Paretzer Kanal durch Neubauten ersetzt und dabei angehoben. So können größere Containerschiffe den Kanal passieren.

Fortgesetzt wird der Ausbau im Zuge des Verkehrsprojektes 17 im Streckenabschnitt zwischen Ketzin/Havel und Brandenburg an der Havel. Das WNA erwartet im kommenden Jahr den Planfeststellungsbeschluss für den 22 Kilometer lagen Bereich. Ebenfalls 2022 soll das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau des Havelkanals gestartet werden. Dessen Fahrrinne soll auf zehn Kilometer Länge angepasst werden und das Güterverkehrszentrum Berlin-West im Binnenhafen Wustermark besser anschließen. Für den Streckenabschnitt in Berlin liegt bereits Baurecht vor.

Für die durchgängige Fahrrinnenanpassung der Wasserstraßenverbindung von Hannover bis zum City-Güterverkehrszentrum im Berliner Westhafen sind noch zwei Abschnitte offen: Es geht um die Anpassung der Vorhäfen an der Schleuse Brandenburg und die Fahrrinnenanpassung für einen insgesamt Zehn-Kilometer-Abschnitt der Spandauer Havel und der Charlottenburg Spree in Berlin.

Von Alexander Engels