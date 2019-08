Potsdam

Wer am Montag von der Nuthestraße L 40 aus der Stadt heraus am Horstweg abfahren will, muss auf die Uhr schauen. Für die Reparatur einer Straßenleuchte wird die Abfahrt stadtauswärts voraussichtlich zwischen 9 und 15 Uhr voll gesperrt.

Zwei Baustellen in Zentrum Ost

Die Auffahrt in stadtauswärtiger Richtung bleibt dagegen befahrbar. Noch eine Woche lang bleibt auch die Auffahrt der Friedrich-List-Straße auf die Nuthestraße L 40 stadtauswärts gesperrt. Dort läuft seit Wochen die Sanierung der Fahrbahndecke und Dichtung des Brückenbauwerke. Eine Umleitung ist über Rudolf-Breitscheid-Straße, Karl-Liebknecht-Straße, Großbeerenstraße, Horstweg ausgewiesen. Immerhin sind diese Arbeiten kurz vor der Fertigstellung: „Die Sperrung wird spätestens Freitag aufgehoben“, teilt die Stadt in ihrer Verkehrsprognose mit.

Noch bis Monatsende ist die Babelsberger Straße für die Verlegung einer Fernwärmeleitung zwischen Kreisverkehr und Friedrich-List-Straße halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße in Richtung Kreisverkehr ausgewiesen. Die Fahrtrichtung zur Friedrich-List-Straße wird über Humboldtring und Lotte-Pulewka-Straße ausgewiesen. Autofahrer müssen daher weiterhin mit täglichem Stau in der Lotte-Pulewka-Straße Richtung Friedrich-List-Straße rechnen.

Nadelöhre in der Innenstadt

Weiterhin als Einbahnstraße ist die Französische Straße im Zentrum in Richtung der Straße Am Kanal ausgewiesen. Grund ist der Neubau eines Hauses neben der Hauptpost. In unmittelbarer Nähe wird der Bereich der Straßenbahngleise in der Berliner Straße zwischen Burgstraße und Holzmarktstraße abschnittsweise saniert. Beide Fahrtrichtungen bleiben erhalten – die Überfahrten müssen jedoch temporär gesperrt werden. Weiter bestehen bleibt auch die Einschränkung der Breiten Straße. Die rechte Fahrspur ist zwischen Schopenhauerstraße und Markt-Center für weitere Arbeiten im Seitenbereich gesperrt. Auch am Leipziger Dreieck gibt es keine Änderungen im Baustellenverkehr. Durch den Umbau der Kreuzung mit umfangreichen Leitungs-, Gleis- und Straßenbauarbeiten steht in der Friedrich-Engels-Straße Höhe Zufahrt Leipziger Dreieck nur jeweils eine Fahrspur zur Verfügung. In der Heinrich-Mann-Allee ist ebenfalls eine Fahrspur in Richtung Lange Brücke gesperrt. In der Friedrich-Engels-Straße herrscht deshalb permanente Staugefahr.

Bauarbeiten in Babelsberg

In Babelsberg ist die Rathauskreuzung weiter eingeschränkt. Für Sanierungsarbeiten eines Hauses ist eine Fahrspur der Karl-Liebknecht-Straße an der Kreuzung mit der Rudolf-Breitscheid-Straße gesperrt, was durch die fehlende Linksabbiegerspur zu Rückstaus führt. Die Babelsberger Benzstraße ist zwischen Kopernikus- und Anhaltstraße wegen Leitungsbauarbeiten ebenfalls weiterhin voll gesperrt. Radfahrer können weiterhin die Benzstraße nutzen.

Baustellen in der Drewitzer Straße

Am Schlaatz und in Waldstadt I gibt es Bauarbeiten in der Drewitzer Straße und An der Alten Zauche. Beide Straßen sind halbseitig gesperrt und als Einbahnstraßen in Richtung Heinrich-Mann-Allee ausgewiesen. Zusätzlich ist die Drewitzer Straße zwischen Am Buchhorst und Möbelhof halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße stadteinwärts eingerichtet. Die stadtauswärtige Fahrtrichtung wird über Handelshof umgeleitet.

Die Michendorfer Chaussee in Höhe Templiner Straße muss für den Bau eines Hausanschlusses halbseitig gesperrt werden. Die Michendorfer Chaussee wird zur Einbahnstraße zwischen Brauhausberg und Templiner Straße in Fahrtrichtung Zentrum. Der Verkehr in Richtung Michendorf wird umgeleitet.

Von MAZonline