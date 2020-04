BMW kracht gegen Ampel – Fahrer flüchtet

Potsdam

Am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr kam es auf dem Forstweg Abfahrt Nutheschnellstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein noch unbekannter Fahrer fuhr mit seinem BMW schnell in die Auffahrt zur Nuthestraße und krachte dort ungebremst gegen eine Ampel. Durch den heftigen Aufprall bohrte sich die Ampel in den Motorblock des Fahrzeugs. Zahlreiche Fahrzeugteile wurden auf der Kreuzung verteilt.

Als Beamte der Polizei und die Feuerwehr vor Ort eintrafen, war der Fahrer vom Unfallort geflüchtet. Dementsprechend gab es auch keine Verletzten bei diesem Unfall. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf und stellte den Brandschutz sicher. Mitarbeiter der Stadtbeleuchtung reparierten die Lichtzeichenanlage.

Spürhund im Einsatz

Im späteren Verlauf der Unfallaufnahme wurde auch ein Spürhund der Polizei zum Einsatz gebracht. Alle Suchmaßnahmen, den flüchtigen Fahrer zu ermitteln, blieben in der Nacht jedoch erfolglos. Ein Abschleppdienst stellte den völlig zerstörten BMW sicher. Kräfte der Polizei müssen nun ermitteln, wie es zu dem Unfall kommen konnte und warum der Fahrer vom Unfallort geflüchtet ist.

