Ab sofort können Elektroauto-Besitzer ihre Gefährte am Bassinplatz rasant aufladen. Die Energie und Wasser Potsdam (EWP) nahm die neueste und bislang leistungsstärkste öffentliche Ladesäule in Potsdam dort am Freitag in Betrieb. Es sei Potsdams erste Schnellladesäule, so die EWP-Geschäftsführer Sophia Eltrop und Eckard Veil.

Strom-Tank in 30 Minuten befüllt

Zielgruppe sind sowohl Potsdamer als auch Touristen, die elektrifiziert unterwegs sind. „Die Schnellladesäule auf dem Kurzzeitparkplatz ermöglicht es, innerhalb von 30 Minuten Fahrzeuge voll aufzuladen“, teilt EWP-Sprecher Göran Böhm mit. Jeweils zwei beschilderte Parkplätze vor der Ladesäule sind ausschließlich für Elektrofahrzeuge reserviert und stehen während des Ladevorgangs kostenlos zur Verfügung. „Die Ladepunkte sind mit besonders leistungsstarken Ladekabeln und Steckern für die gängigen Ladesysteme – CCS, Chademo und AC Typ2 – ausgestattet“, so Böhm weiter, „und können mit bis zu 50 Kilowatt (Gleichstrom) beziehungsweise 43 Kilowatt (Wechselstrom) gleichzeitig zwei Fahrzeuge laden.“

„Wir freuen uns, mit dem ersten „Schnelllader“ unser Angebot an öffentlich zugänglichen Ladesäulen in Potsdam abzurunden“, sagt Eltrop, „die EWP betreibt jetzt 24 öffentliche Ladesäulen, an denen gleichzeitig 48 Fahrzeuge Strom tanken können.“ Zudem sammle man Informationen zum Ausbau des Stromnetzes für die Elektromobilität, ergänzt Veil.

Noch vier weitere neue Lade-Standorte

Damit baut die EWP die Ladeinfrastruktur in Potsdam aus. Es gab bereits elf „normale“ Ladesäulen des städtischen Energieversorgers. Nun sind auch vier weitere neue öffentliche Standorte im Stadtgebiet nutzbar: Am Kanal 54, Dr.-Rudolf-Tschäpe-Platz, Charlottenstraße Ecke Dortustraße 23 sowie auf dem P+R-Parkplatz Bahnhof Pirschheide. Die Ladesäulen bieten jeweils 22 Kilowatt Leistung und zwei Ladepunkte. „An allen EWP-Ladesäulen tanken Elektrofahrzeuge umweltfreundlichen Ökostrom, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen stammt“, erläutert Böhm.

