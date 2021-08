Potsdam

Zwei Unfälle auf rutschiger Straße ereigneten sich am Sonntag. Gegen 11 Uhr war ein 74-jähriger Radfahrer auf der Krampnitzer Straße in Richtung Kladow unterwegs, als er mit seinem Fahrrad stürzte. Ersthelfer versorgten den leicht verletzten Mann, der zeitweise bewusstlos war. Er hatte keinen Helm getragen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Zweiter Unfall mit Schwerverletztem

Wenige Stunden später stürzte nur einige hundert Meter weiter wiederum ein Radfahrer in einer Kurve. Offenbar war in beiden Fälle die verschmutzte Straße Ursache des Sturzes. Der 58 Jahre alte Radfahrer war in Richtung Potsdam unterwegs und geriet nach dem Sturz auf die Gegenfahrbahn. Ein 54-jähriger Motorradfahrer bremste stark, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Motorrad kippte daraufhin um, Fahrer und Sozius blieben unverletzt. Der Radler kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Von MAZonline