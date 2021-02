Verletzter bei Auffahrunfall in Neu Fahrland

Neu Fahrland

Einen Leichtverletzten gab es am Donnerstagnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B 2 in Neu Fahrland. Ein 40-jähriger Golf-Fahrer war auf der Straße „Am Wiesenrand“ in Richtung Groß Glienicke unterwegs, als die vor ihm fahrenden Autos plötzlich abbremsten. Er kollidierte mit einem Honda Jazz. Dadurch fuhr der 65-jährige Fahrer des Honda in den Gartenzaun eines angrenzenden Grundstückes und verletzte sich dabei leicht.

Verletzter kam ins Krankenhaus

Rettungskräfte brachten den 65-Jährigen vorsorglich in ein Potsdamer Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf 8000 Euro geschätzt.

Von MAZonline