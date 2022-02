Vermeintliche Arbeiter entpuppen sich in Potsdam als Diebe

Angeblich wollten die Herren in Arbeitskleidung nur in die Wohnung einer Potsdamer Mieterin schauen, um zu prüfen, ob ein Rohrbruch im Haus ihre Wohnung in Mitleidenschaft gezogen hatte. In Wirklichkeit waren es Diebe. Als sie fort waren, fehlte eine hohe Summe Bargelds.