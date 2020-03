Potsdam hat ein Hundehaufen-Problem. Dass die Stadt lieber in Verbotsschilder investiert als in Abfalleimer, ist unverständlich. Noch weniger nachzuvollziehen ist, dass sie mit einem populistischen Slogan für ein sauberes Geschäft wirbt. Damit heizt sie die hundefeindliche Stimmung nur noch mehr an, meint Nadine Fabian.