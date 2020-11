Potsdam

Die seit Donnerstag vermisste 16-jährigen Emilia H. aus Potsdam ist wieder da. Sie hielt sich nach Mitteilung der Polizei vom Montagvormittag am Sonntag bei einer Freundin in Potsdam auf und wurde dort wohlbehalten Beamten angetroffen. Sie wurde anschließend in eine Wohneinrichtung gebracht.

Die Polizei hatte am Freitag eine Suchmeldung veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Das schwerbehinderte Mädchen hatte am Donnerstagnachmittag seine Wohneinrichtung in Babelsberg mit unbekanntem Ziel und war nicht zurückgekehrt. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen führten zunächst nicht zum Auffinden des Mädchens.

