Bornstedt

Die in einem Bornstedter Pflegeheim am Dienstag als vermisst gemeldete 89-Jährige ist wohlbehalten aufgefunden worden. Nach Bürgerhinweisen stellte sich heraus, dass Margot K. nach einem Sturz in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Der Seniorin geht es den Umständen entsprechend gut, teilte die Polizei mit.

