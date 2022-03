Brandenburger Vorstadt

Die vermisste 53-jährige Potsdamerin ist wieder da. Julia M. war seit dem 6. März verschwunden, jetzt wurde sie wohlbehalten in Neustrelitz (Mecklenburg-Vorpommern) gefunden. Julia M. leidet an einer Erkrankung, weshalb während der Suche nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet. Umfangreiche, sofort eingeleitete Suchmaßnahmen der Polizei, unter anderem auch unter Einsatz eines Mantrailer-Hundes und eines Polizeihubschraubers, hatten zunächst nicht zum Auffinden der Vermissten geführt.

Von MAZonline