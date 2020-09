Potsdam

Die Suche nach dem vermisstem 14-jährige Bruno D. aus Potsdam war erfolgreich. Das teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Er ist am Dienstagabend am Potsdamer Lustgartenwall wohlbehalten angetroffen und anschließend seinen Eltern übergeben worden.

Der Jugendliche wurde wie berichtet seit Montagmorgen vermisst. Er verließ am Morgen gegen 7.30 Uhr die Wohnung, um zur Schule zu gehen. Dort kam er jedoch nicht an. Zwischenzeitlich, gegen 8.05 Uhr, traf ihn noch eine Angehörige am Potsdamer Hauptbahnhof. Wo er sich seitdem aufhielt, war zunächst unbekannt.

Von MAZonline