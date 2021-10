Potsdam

Wann gibt es das schon mal bei einem Konzert: Drei Männer, die beim Schlussapplaus vor zur Bühnenrampe gehen, um der Sängerin dicke Blumensträußen hoch zu reichen. Das könnte auch eine Inszenierung sein, die sich das Management ausgedacht hat. Aber Veronika Fischer, die alles andere als eine gute Schauspielerin ist, reagierte dann doch zu gerührt. Und ihr Auftritt mit einer fünfköpfigen Band verzichtet auf jede Attitüde, ja sogar auf Farbe, denn alle sind unprätentiös in Schwarz gekleidet. Die Sängerin trägt eine Kombination aus einem hochgeknöpftem Mantel und Hose. Und wer dachte, sie würde das Oberteil irgendwann ablegen, um einen Hauch Leichtigkeit zu demonstrieren, lag falsch.

Mehr als 20 Alben und zwei Bücher Geboren 1951 in Wölfis bei Gotha in Thüringen, wuchs Veronika Fischer mit mehreren Schwestern auf. In der Familie wurde viel gemeinsam musiziert. Neben ihrem Studium trat sie mit verschiedenen Bands auf, u. a. mit der Sterncombo Meißen und Pantha Rhei. 1973 erschien ihre erste LP mit Jazz-Einschlägen, an der Herbert Dreilich und Henning Protzmann mitwirkten. 1974 gründete sie eine eigene Band. Bis zu ihrer Ausreise aus der DDR 1981 arbeitete sie mit Creme de la Creme der DDR-Rockszene zusammen, darunter Hansi Biebl, Reinhard Lakomy und Thomas Natschinski zusammen. Sie spielte mehr als 20 Alben ein und brachte zwei autobiografische Bücher heraus.

Das Publikum verfällt ins rhythmische Mitklatschen, als sie am Donnerstagabend im Potsdamer Nikolaisaal ihren größten Hit anstimmt, der heute noch vielen DDR-Menschen im Kopf herumspukt und zum Soundtrack ihres Lebens gehört: „Auf der Wiese haben wir gelegen/ Und wir haben Gras gekaut.“ Vroni erklärt anschließend: „Bei diesem Lied sind oft Kinder entstanden, das wurde mir oft geschrieben.“ Ihr frecher Text von 1975 enthält Zeilen wie „Und den Donnerstag, den ganzen,/ Blieben wir in unserm Bett.“ Einer der Männer im Publikum mit den Blumensträußen könnte 45 Jahre alt sein und sich quasi ihr verdanken. Die geschwängerte Ich-Erzählerin im Lied weiß nämlich, dass die Romanze für sie nicht folgenlos geblieben ist, was auch die Pointe ist: „Folgen trage ich auf allen Wegen“. Vielleicht hat die Mutter dem Sohn einst zur Jugendweihe verraten, dass sie bei diesem Lied schwach geworden ist, schließlich habe der Erzeuger ihr geschworen, dass er sie „wie irre liebt/ dass es keine and’re gibt“. Dann aber war er schnell über alle Berge – „Sonntag ist er fortgegangen,/ Ist für immer mir entwischt.“

Studiert Schlagersängerin

Der deutsche Schlager profitiert von solchen Schicksalsschlägen: dem ständigen Auf und Ab im Leben, vom Stress, der entsteht, wenn zwei Menschen eine Beziehung führen, von der Sehnsucht nach Nähe, wenn sie sich getrennt haben, vom erneuten Verliebtsein. Vroni Fischer ist eine studierte Schlagersängerin. In der DDR sollte Kunst wirklich von Können kommen. Niemand sollte einfach so vor ein Mikrofon treten dürfen. Bühnenkünstler mussten den staatlichen Nachweis erbringen, dass sie zuverlässig sind und ihr Handwerk verstehen. Das unterschied die Pop- und Rockmusik in der DDR von der im Westen. Das anspruchsvolle Kunstlied wurde zum Markenzeichen der DDR-Unterhaltungskunst. Das vereinte Deutschland hat dann den DDR-Weg übernommen, denn es wurden einige Pop-Akademien gegründet. Aber Roland Kaiser und Udo Lindenberg haben ihre Karrieren noch ohne musikalische Grundausbildung eingeschlagen.

Optimismus der sozialistischen Moderne

Veronika Fischer, die 1973 an der Musikhochschule in Dresden ihr Staatsexamen ablegte, galt früh schon als Ausnahmetalent. Sich auf der Bühne gut zu verkaufen und auch Entertainment zu leisten, wurde den Studenten allerdings nicht vermittelt. Dafür gelangen Vroni mit der Band Panta Rhei lyrische Klangbilder, die heute noch als spezieller Sound der 1970er Jahre herausstechen. Bis zur Ausbürgerung von Wolf Biermann im Jahr 1976 teilten viele Künstler den Optimismus der sozialistischen Moderne. Experimente waren angesagt, erinnert sei nur an Frank Schöbels „Wie ein Stern“ (1971), Manfred Krugs „Das war nur ein Moment“ (1971) oder Nina Hagens „Du hast den Farbfilm vergessen“ (1974). Die Grenzen zwischen Pop, Rock, Chanson, Jazz und Ambient fielen.

„Woher, Wohin“

Veronika Fischer begrüßte das Potsdamer Publikum mit dem Satz „Ich weiß, dass ich gerade 50 geworden bin“, um nach einer Kunstpause hinzuzufügen: „... auf der Bühne“. Die 70-Jährige hat sich für die Konzerttournee mit fünf soliden Profimusikern umgeben, um den Spagat zwischen den 1970er Jahren und der Gegenwart zu meistern. Nach der Ausreise aus der DDR 1981 produzierte sie noch viele Alben, die aber wenig Beachtung fanden. Mit „Woher, Wohin“ dem Titelsong ihrer letzten CD von 2018, eröffnete sie auch ihr Jubiläumskonzert.

Lang gezogene Töne

Für eine Gesangsinterpretin ist es natürlich hart, wenn das mit ihr gealterte Publikum den Live-Auftritt mit den jahrzehntealten Aufnahmen vergleicht, die alle noch im Ohr haben. Wenn Vroni heute „Dass ich eine Schneeflocke wäre“ anstimmt, müssen die Besucher aus dem Gedächtnis ihre alten sanglichen Qualitäten dazu assoziieren, um auf ihre Kosten zu kommen. Da sie die Höhen nicht mehr meistert, musste sie die Lieder in tiefer gelegene Tonarten transponieren. Der für sie einst so typische sehnsuchtsvolle Schmelz in den lang gezogenen, vollmundigen Tönen schimmert selten durch.

Mit neuen Liedern wie „Weniger wäre mehr“, „Seltsam, dass ich weine“ oder „Lass mich nicht los/ Halt mich nicht fest“ versucht sie durchaus, alte Ansprüche aufrecht zu erhalten. Das Problem ist aber, dass die Melodien nur einfältige Schlager-Mantras traktieren. Aus der Veronika Fischer ist mit den Jahren keine Chansonette erwachsen, die ihre Lebenserfahrungen stolz und glaubwürdig vertritt. Sie ist eine Schlagersängerin geblieben, die vom alten Ruhm lebt, aber zwangsläufig hinter ihrer jugendlichen Form zurückbleibt. Nur ein Titel, „Als ich sang/ wie mit zumute war“, verbindet die alten, sehnsuchtsvollen Qualitäten mit neuen Einsichten.

Freches Lied in kalter Wohnung

Veronika Fischer weiß selber, wie unersetzlich für sie der 2010 verstorbene Komponist Franz Bartzsch war, dessen Name sie wiederholt nennt. „Klar werd’ ich warten“, das Versprechen eines Mädchens, dessen Freund zum Grundwehrdienst eingezogen wurde, ist ein wunderschönes und ziemlich trauriges Lied von Bartzsch, das sie ausgegraben hat. Aber auch Unbeschwertheit, Frohsinn und Kreativität Anfang der 1970er Jahre verbindet sie mit Bartzsch. Sie erzählt kurz, wie sie mit ihm zusammen in einer kalten, feuchten Wohnung im Prenzlauer Berg den kecken, frechen Song „Klavier im Fluss“ mit seiner Charleston-Scheißegal-Tanz-auf-dem-Vulkan-Stimmung erfand.

Der richtige Partner

Heute beschwört Veronika Fischer „die Mitte des Lebens, in der es einem gut geht, dann hat man den richtigen Partner“, wie sie etwas spröde formuliert. Die wenigsten seien „ein Leben lang zufrieden“. Und weil sie es gerade ist, widmet sie ihrem derzeitigen Freund auch einen Song.

Von Karim Saab