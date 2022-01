Potsdam

In einigen Städten in Brandenburg werden am Montag erneut zahlreiche angemeldete und unangemeldete Corona-Demos erwartet. Gegner der aktuellen Corona-Maßnahmen und Impfgegner haben diverse Versammlungen angekündigt. So auch in der brandenburgischen Landeshauptstadt. In Potsdam wollen sich nach MAZ-Informationen Impfgegner ab 18 Uhr (unangemeldet) am Brandenburger Tor zu einem so genannten „Spaziergang“ – der übrigens auch als Versammlung gilt und daher angemeldet werden muss – sowie bei zwei offiziell angemeldeten Versammlungen am Bassinplatz bzw. vor dem Filmmuseum treffen.

Polizei untersagt „Lichterspaziergang“ in Potsdam

Die Polizei hat vor dem Brandenburger Tor eine Info-Tafel aufgebaut, auf der etwaige Teilnehmer eines „Lichterspaziergangs“ darüber informiert werden, dass die Versammlung nicht gestattet wurde, eine Teilnahme daher als Ordnungswidrigkeit gilt. Versuche einen Spaziergang zu starten, versucht die Polizei zu unterbinden.

Der angekündigte „Lichterspaziergang“ in Potsdam wurde untersagt. Quelle: privat

Trotz Verbots hatten sich mehrere Menschen in Bewegung gesetzt. Die Polizei begleitete diese „Spaziergänger“ zunächst, unterband dann die Fortgang jedoch. Über zwei Dutzend Menschen wurden festgehalten. Nach Ansicht der Polizei handelt es sich um eine Ersatzveranstaltung für den verbotenen Lichterspaziergang – und ist damit ebenso verboten. Über Lautsprecher wurde dies mitgeteilt, Personalien der Verbliebenen Impfgegner wurden aufgenommen und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

Die Polizei verhinderte die Durchführung eines so genannten "Lichterspaziergangs" in Potsdam. Quelle: MAZonline

Gegenproteste in Potsdam

Wie bei den vergangenen Versammlungen wurde auch dieses Mal zu Protestveranstaltungen aufgerufen. Verschiedene Vereine und Initiativen haben Gegenveranstaltungen initiiert. Der Zusammenschluss „Gemeinsam für solidarisches Potsdam“ lädt dazu ein, jeweils um 18 Uhr am Nauener Tor, an der Ecke Brandenburger Straße/ Dortustraße oder am Platz der Einheit gegen Verschwörungstheoretiker zu demonstrieren und für ein solidarisches Potsdam einzutreten.

Das Toleranzbündnis „Potsdam bekennt Farbe“ will ab 19 Uhr am Steubenplatz (zwischen Landtagsneubau und Filmmuseum ein Zeichen für Solidarität und Demokratie und gegen „Schwurbelei und Hetze“ setzen.

Die Teilnehmer der Versammlung werden explizit dazu aufgefordert, auf die Einhaltung von Hygieneregeln und vor allem ausreichende Abstände zwischen den Teilnehmenden unserer Aktion zu achten.

Vergangene Woche hatte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) hatte einen eindringlichen Appell an die Impfgegner gerichtet. „Ihr müsst nicht mit Reichsbürgern, Rechtsradikalen, dem III. Weg, der AfD oder anderen rechten Parteien spazieren gehen, um Eure Meinung zu sagen. Eure freie Meinungsäußerung schützt der Staat“, so Schubert.

