Potsdam

Die Potsdamer Polizei meldet ein ruhiges Corona-Wochenende. Demnach war lediglich am frühen Samstagabend ein Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung zu registrieren. Nach einem Bürgerhinweis lösten Bereitschaftspolizisten gegen 18.30 Uhr in der Neustädter Havelbucht eine Gruppe von sieben Personen auf – erlaubt war es, sich in kleinem Kreis mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zu treffen.

Bei der Personenkontrolle kam es zu einem Zwischenfall: Ein ein 19-Jähriger schlug nach einem Polizisten und beleidigte einen weiteren. Der angegriffene Polizist wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig. Der 19-Jährige, der laut Polizei auch eine geringe Menge Drogen dabei hatte, kam in Gewahrsam. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Von MAZonline/nf