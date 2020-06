Potsdam

In den Bussen und Straßenbahnen in Potsdam gilt Maskenpflicht gegen die Verbreitung des Corona-Virus. Doch nicht alle fühlen sich verpflichtet, den Mund-Nase-Schutz auch wirklich zu tragen. „Ich fahre einmal im Monat mit öffentlichen Verkehrsmitteln, halte mich als gestandene Frau (50 Jahre) natürlich an die Maskenpflicht. An der Haltestelle Viereckremise in Potsdam steigen ca. 20 Schüler im Alter von 14 bis 15 Jahren in die Straßenbahn. Zwei von denen tragen Mundschutz“, berichtet MAZ-Leserin Ilka Napiralla: „Warum ist in den Bahnen kein Sicherheitsbeamter, der die Mundschutzpflicht überprüft? Die Jugendlichen sind mindestens sechs Stationen ohne Vorschriften in der Bahn unterwegs.“ Kontrolliert das tatsächlich keiner?

Mahnen, nicht bestrafen

Doch, sagt Stadtwerksprecher Stefan Klotz: „Wir haben als ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH unseren Partner, die GSE Protect, seit dem 27. April 2020 auch mit Serviceaufgaben betraut. Neben und während der durchgeführten Fahrausweiskontrollen informieren wir unsere Fahrgäste über die Pflicht, im ÖPNV einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“ Zudem weise man im Fahrgast-TV, in und an den Fahrzeugen, aber auch in den „sozialen Medien“ auf die Verpflichtungen hin, erklärte Klotz der MAZ.„Die Maskenpflicht wird aber nicht aktiv kontrolliert, und Verstöße werden nicht sanktioniert, anders als bei den Fahrausweisen.“

„Gewisser sozialer Druck“

Die Fahrkartenkontrolleure berichteten von häufigen Dialogen zwischen Fahrgästen zum Mund-Nase-Schutz. Es gebe also einen „gewissen sozialen Druck im gemeinsamen Kampf gegen Corona.“ Bußgelder sind noch nicht verhängt worden; das darf der ViP auch gar nicht. Sein beauftragtes Personal ermahnt maskenlose Fahrgäste lediglich, bei der nächsten Fahrt eine Maske zu nutzen oder eine eventuell doch vorhandene auch aufzusetzen.

„Unsere Wahrnehmung und auch das Feedback des Fahrpersonals zeigen, dass die große Mehrheit der Potsdamer der Aufforderung zum Mund-Nasen-Schutz in Bus und Tram folgen. Dies war insbesondere in der Anfangszeit so.“ Wie leider überall in der Gesellschaft zu beobachten, sei eine „gewisse Nachlässigkeit“ oder „Maskenmüdigkeit“ zu bemerken, räumt Klotz ein. Dem könne man nur durch regelmäßige Information und Aufklärung gegensteuern. Trotz aller Lockerungen gelte: „Maske auf im ÖPNV!“

Von Rainer Schüler