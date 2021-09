Versuchter Totschlag auf offener Straße in Potsdams Innenstadt

Innenstadt

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West ermittelt derzeit wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Am späten Mittwochnachmittag hatte ein Zeuge über den Notruf einen verletzten Mann gemeldet. Der 25-Jährige wurde umgehend von Rettungskräften versorgt und in einem lebensbedrohlichen Zustand in ein Krankenhaus gebracht. Mittlerweile befindet er sich außer Lebensgefahr.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr in der Hebbelstraße auf eine Gruppe von mehreren Personen getroffen sein und aus dieser heraus auf noch unbekannte Weise verletzt worden sein. Der genaue Tathergang sowie ein mögliches Motiv sind derzeit noch unklar.

Die Staatsanwaltschaft hat den Sachverhalt als versuchten Totschlag klassifiziert. Die Gruppe wird folgendermaßen beschrieben: Zwei bis vier Personen, alle größer als 1,68 Meter, zwischen 35 und 40 Jahre alt, trugen verschmutzte Kleidung und wirkten ungepflegt. Sie trugen Rucksäcke und unterhielten sich lautstark, sie wirkten betrunken und hatten Fahrräder dabei. Hinweise an 0331/5 50 80 oder unter polbb.eu/hinweis

Von MAZonline