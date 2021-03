Potsdam

In einer groß angelegten Benefizaktion hat der Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) FFP2-Atemschutzmasken an Schulen und Abonnement-Kunden verschickt. Doch während die Schüler die Gratis-Maske über ihre Schulen schon vor etwa zwei Wochen bekommen haben, stockte der Postversand an die festen Ticket-Kunden. Leser beschwerten sich darüber bei der MAZ und warfen dem städtischen Nahverkehrsunternehmen Großspurigkeit vor.

Das Unternehmen indes spricht von „positiven Rückmeldungen und Dankesschreiben von einzelnen Schulen, die sich sehr über die Aktion gefreut haben“, räumt aber zugleich auch ein, dass der Versand an die Abo-Kunden erst am vergangenen Mittwoch begonnen hat. „Bis Ende dieser Woche werden voraussichtlich alle Abonnenten die Masken erhalten haben“, sagte Unternehmenssprecher Stefan Klotz gegenüber der Märkischen Allgemeinen Zeitung.

Nicht in einer Charge lieferbar

„Auch wenn die Beschaffung von Masken wesentlich einfacher als zum Lockdown vor einem Jahr ist, gab es bei der Lieferung eine Verzögerung“, berichtet Klotz: „Die FFP2-Masken konnten nicht am Stück geliefert werden. Somit mussten wir eine Entscheidung treffen, in welcher Reihenfolge wir unsere Kundengruppen beliefern.“ Um mit Schulbeginn allen Kindern eine Maske zur Verfügung zu stellen, habe man die erste Teillieferung also den Schulen zukommen lassen. Die Auslieferung an die Firmenticket- und Abo-Kunden habe zurückstehen müssen. In der Ankündigung der Benefizaktion war von einer Verteilaktion „in den kommenden Wochen“ die Rede gewesen.

Kosten im fünfstelligen Bereich

Die Kosten für die Aktion liegen Klotz zufolge „im niedrigen fünfstelligen Bereich“ und sind aus Sicht des Unternehmens „absolut gerechtfertigt. Für uns ist es ein wichtiges Anliegen, gerade jetzt in Kontakt mit unseren Fahrgästen zu bleiben und zu zeigen, dass wir unsere Verantwortung für einen sicheren öffentlichen Nahverkehr in unserer Stadt ernst nehmen. Es sind kleine Gesten, die unser Miteinander und unseren Alltag lebenswert machen.“

Die Verteilung der Masken sei zudem ein Dankeschön an die Stammkunden für ihre Treue zur ViP“, sagte Klotz der MAZ: „Wir werben mit dieser Aktion dafür, dass alle Fahrgäste die Schutz- und Hygienemaßnahmen in den Öffentlichen Verkehrsmitteln so vorbildlich wie bisher unterstützen.“

Von Rainer Schüler