Ab Samstag heißt es in Potsdam: Erst Stäbchen rein – dann Shopper sein. Viele Händler in der Landeshauptstadt sind mit diesem Sonderweg unzufrieden, Jetzt hat das Verwaltungsgericht das Wort: Ist die von der Landeshauptstadt verhängte Corona-Testpflicht für Kunden im Einzelhandel rechtens oder nicht?

Die Polizei ist in der Potsdamer City in diesen Tagen oft unterwegs – nicht nur das Tragen einer Maske ist dort für Einkäufer Pflicht, in vielen Geschäften ist nun auch ein negativer Corona-Test vorzulegen. Quelle: Bernd Gartenschläger