Waldstadt

Polizisten mussten eine aggressiv auftretende 47-Jährige am Donnerstag in der Waldstadt II gewaltsam zu Boden bringen und ihr Handfesseln anlegen. Auf Anweisung eines hinzugezogenen Notarztes wurde die Frau, die augenscheinlich desorientiert war, durch den Rettungsdienst in eine Fachklinik gebracht. Sie hatte in dem Mehrfamilienhaus in der Straße Am Moosfenn zuvor einen Zeugen mit einem Gegenstand beworfen und dabei leicht verletzt. Als der die Polizei gerufen hatte, griff sie in ihrem offensichtlichen psychischen Ausnahmezustand auch die Beamten an.

Von MAZonline