Innenstadt

Eine verwirrte Frau musste von der Polizei in eine Fachklinik gebracht werden. Die Beamten waren Dienstagvormittag in die Brandenburger Straße gerufen worden, weil die Frau dort mehrfach aufgefallen war. Sie soll aus einem Geschäft Waren entwendet haben, einen Mitarbeiter körperlich angegriffen und ein Fahrrad beschädigt haben. Außerdem soll die 41-jährige den Griff eines Kinderwagens angefasst haben, während die Mutter ihr Kind schob. Als die Mutter schrie, soll die Frau losgelassen haben. Da sie sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde ein Rettungswagen gerufen, woraufhin sie ins Krankenhaus kam. Die Polizei informierte den sozialpsychiatrischen Dienst.

Von MAZonline