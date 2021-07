Verwirrte Frau schlägt in Hegelallee in Potsdam um sich

Innenstadt

Eine psychisch verwirrte Frau aus Berlin ist am Dienstagmorgen von der Polizei am Luisenplatz festgenommen worden. Die Obdachlose hatte in der Hegelallee mehrere Passanten angebrüllt, beleidigt und geschubst.

Mit Stock auf Passantin eingeschlagen

Zeitweise soll sie mit einem Stock um sich geschlagen haben und eine Frau, die sich schützend über ihren Kinderwagen beugte, am Kopf verletzt haben. Diese soll anschließend weinend in einen Bus gestiegen sein. Die Beamten brachten die Täterin in ärztliche Behandlung.

Es werden Zeugen gesucht. Hinweise telefonisch unter 0331 5508-0 bei der Polizeiinspektion Potsdam, jeder anderen Polizeidienststelle oder alternativ über unser Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis.

Von MAZonline