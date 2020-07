Verwirrter in Potsdam: Mann zielt mit Spielzeuggewehren auf Autos

Waldstadt

Mit echt wirkenden Spielzeuggewehren hat ein 35-jähriger, desorientierter Mann auf Autos in der Heinrich-Mann-Allee an der Ecke zur Eduard-Claudius-Straße gezielt. Zeugen meldeten der Polizei, wie er am Sonntagmorgen über die Fahrbahn lief, ohne auf den Verkehr zu achten. Fahrzeuge mussten bremsen und ausweichen.

Die Polizei traf den Mann an einer Straßenbahnhaltestelle an und fixierte ihn. Er habe „starke Verhaltensauffälligkeiten“ gezeigt, so die Polizei, und wurde von einem Arzt in eine Fachklinik überwiesen. Es wird wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz und Bedrohung ermittelt. Die Spielzeugwaffen wurden sichergestellt.

