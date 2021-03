Potsdam

Die Stadtpolitik will, dass Park Sanssouci und Co. von der Schlösserstiftung als abendliche Treffpunkte für die Jugend geöffnet werden - schließlich trifft sich die Jugend ja ohnehin gern draußen (und hat in der Pandemie auch kaum andere Chancen).

MAZ-Redakteurin Nadine Fabian findet diese Idee absurd, auch unser Videokolumnist Marcus Gude sagt, das könne nicht die Lösung sein. Statt die Jugend in die Parks abzuschieben, solle die Stadt lieber lang versprochene Orte wie eine Skaterhalle – der Vorgänger wurde 2008 (!) geräumt – schaffen und die Sozialarbeit absichern.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Marcus’ aktuelle Kolumne erscheint immer freitags exklusiv zuerst für die Leser unseres Newsletters „Potsdam ganz nah“.

Von Saskia Kirf