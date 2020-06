Potsdam

Darf’s ein bisschen mehr sein? Marcus Gude verkauft in seinem Feinkostgeschäft in der Potsdamer Innenstadt beste Spezialitäten aus Brandenburg und aus deutschen Weinregionen. Um einen Plausch mit den Kunden ist der 37-Jährige dabei nie verlegen. In seinen Thekengesprächen erfährt Gude täglich aufs Neue, was die Potsdamer bewegt.

Potsdam ganz nah – der Newsletter für die Landeshauptstadt Sie wollen immer bestens informiert sein, was sich in Ihrer Stadt verändert, aber nicht ständig die News checken? Dann haben wir genau das Richtige für Sie: Unseren kostenlosen Newsletter „Potsdam ganz nah“. Zweimal wöchentlich nehmen wir Sie mit auf einen Streifzug durch die Landeshauptstadt und geben Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten. Aber wir blicken auch hinter die Kulissen. Ehrlich, persönlich und zuverlässig recherchiert. Ganz nah dran eben. Der kostenlose Newsletter erscheint immer dienstags und freitags und Sie können ihn hier abonnieren.

Zwischen feiner Leberwurst und Grillsaucen aus der Brandenburger Vorstadt wird an Gudes Tresen diskutiert. In seiner Videokolumne für die Märkische Allgemeine gibt Marcus Gude von nun an wöchentlich seinen Senf dazu. Ob Veggie-Nachbarn oder die Verkehrsberuhigung der Innenstadt: Marcus Gude hat etwas zu sagen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Sie wollen die Videokolumne von Marcus Gude immer als Erste anschauen? Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen Potsdam-Newsletter – dort veröffentlichen wir seine Kommentare exklusiv vorab.

Von Saskia Kirf