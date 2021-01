Potsdam

Unser Videokolumnist Marcus Gude hatte einen Traum - einen Traum von zwei großen Gläsern Bier. Damit er sich die bald wieder in seiner Lieblingskneipe bestellen kann, muss allerdings noch einiges passieren.

Denn ja, die Corona-Inzidenz in Potsdam sinkt seit einigen Tagen endlich. Die 15-Kilometer-Regel gilt derzeit für unsere Stadt nicht mehr. Aber bis wir irgendwann vielleicht wieder zu so etwas wie Normalität kommen, ist es noch ein weiter Weg – Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das erst am Donnerstag klar gemacht. Trotzdem: Wir sind zur zeit auf einem guten Weg und Marcus sagt: Weiter so!

Von Saskia Kirf