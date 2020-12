Potsdam

Beim Dreh dieser Kolumne war der Lockdown noch nicht beschlossen, nicht einmal wirklich absehbar. Klar war aber schon, dass Potsdam einen Sonderweg geht: Alkoholverbot hier, Maskenpflicht dort – und Küssen ist auch verboten. Gleichzeitig darf in Potsdam ab Montag kein Schüler ab der siebten Klasse mehr in die Schule, brandenburgweit gilt das so nicht. Auch mit dem nun beschlossenen harten Lockdown bleiben die geltenden Coronarageln für die Bürger unübersichtlich, überall gibt etwas anderes. MAZ-Videokolunist Marcus Gude nervt das.

Von Saskia Kirf