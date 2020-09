Unser Videokolumnist Marcus Gude spricht in dieser Woche über die Menschen, die im griechischen Moria nach einem Brand in einem Flüchtlingslager auf der Straße leben. Er wird sehr deutlich – und emotional.

Innenstadt„Moria brennt - nicht erst seit gestern!“ Unter diesem Motto veranstaltete die Hilfsorganisation „Seebrücke“ am heutigen Donnerstag in der Potsdamer City eine Kundgebung zur Hilfe für die auf Lesbos obdachlos gewordenen Flüchtlinge. Die „Seebrücke“ fordert, alle Flüchtlingslager zu evakuieren, die Menschen in sicheren Ländern Europas aufzunehmen und Abschiebungen in die Herkunftsländer zu stoppen Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger