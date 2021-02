Babelsberg

Parken kommt nicht von Park, findet unser Videokolumnist Marcus Gude. Besonders am Wochenende zieht es viele Menschen in die Parks der Stadt - am liebsten ganz bequem mit dem eigenen Auto. Nun sind aber die Parks nicht gerade reichlich mit Stellflächen gesegnet, besonders in Babelsberg kommt es daher oft zu chaotischen, gefährlichen Szenen. Gefährlich ist es aber auch für Radfahrer, die sich im Winter über unbenutzbare Radwege ärgern müssen.

Die nächste Videokolumne gibt es wieder am kommenden Samstag oder vorab bereits am Freitag exklusiv in unserem Newsletter Potsdam ganz nah.

Von Saskia Kirf