Innenstadt

Unser Videokolumnist Marcus Gude meckert ja gern mal. In dieser Woche aber ist er (fast) rundum zufrieden, denn er hat sich in Potsdam ungesehen und wieder einmal festgestellt: Das ist ja echt schön hier.

Das untermauern auch zwei aktuelle Umfragen in Babelsberg und in der Innenstadt, die die große Zufriedenheit im Kiez wie in der City zeigen. Kurz gesagt: Es gibt ein Potsdam-Gefühl in unserer Stadt. Gemeckert wird dann bestimmt in der kommenden Woche wieder.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie wollen Marcus’ Kolumne vor allen anderen sehen? Sie erscheint immer freitags exklusiv für die Leser unseres Newsletters „Potsdam ganz nah“.

Von Saskia Kirf