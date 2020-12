Potsdam

Sitze ich gerade? Hab ich schon wieder gewackelt? Seit mehr als einem halben Jahr steht der Feinkosthändler Marcus Gude für seine Videokolumne „ Marcus gibt seinen Senf dazu” vor der Kamera. Natürlich geht dabei auch einiges schief - deshalb gibt es zu Weihnachten Outtakes in der XXL-Variante. Danach müssen wir leider zwei Wochen pausieren - denn Marcus verabschiedet sich in den Weihnachtsurlaub. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir im Januar gemeinsam mit ihm in ein hoffentlich besseres Jahr 2021 starten können.

Von Saskia Kirf